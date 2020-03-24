Коронавирус в мире, последние новости на 24 марта 2020 года: за сутки заразились 45 тысяч человек

Коронавирус продолжает распространятся по планете. На текущий момент болезнь проникла в 120 стран. Миллионы людей сдали тест на наличие вируса в организме. Больше 380 тысяч человек получили положительный результат. За последние сутки ряды заболевших пополнили 45 тысяч человек. Смертность, по-прежнему, маленькая. За все время пандемии от нее умерло 16500 человек. Зараженных в России 438. Из них большая часть обнаружена в Москве - 262. За минувшие сутки коронавирус подтвержден у 71 человека, это жители столицы.

В ногу с распространением болезни идет и волнение людей о своем здоровье. Граждане стран реагируют на ситуацию по разному. Одни смеются с очередной шутки о болезни, другие сочиняют небылицы. Властям же приходится принимать тяжелые решения о закрытии границ и карантинных мерах, чтобы не допустить распространения Covid-19.

Накануне Министр промышленности и торговли Денис Мантуров доложил президенту о том, как ситуацию переживают наши предприниматели. Ситуацию он оценил, как "удовлетворительную". Мантуров пообещал, что в связи с увеличивающимся спросом на маски объем их производства возрастев в разы. К середине апреля 18 предприятий будут выпускать 5 миллионов масок в сутки.