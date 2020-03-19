Ангела Меркель: Лекарства от коронавируса нет, ближайшие недели будет ещё труднее

Сайт канцлера ФРГ Ангелы Меркель опубликовал её обращения к нации по поводу коронавируса — в переводе на русский язык. Возможно, чтобы сделать реверанс нескольким миллионам русских немцев, чьи симпатии давно на стороне главных противников официального Берлина, партии «Альтернатива для Германии», как раз выступающей за дружбу с Москвой.

Приводим самые важные фрагменты этого заявления:

— Во всем мире ведутся неустанные научные исследования, но пока еще не существует ни методов лечения, ни вакцины против коронавируса. И пока это так, мы можем сделать лишь одно: замедлить распространение вируса, растянуть его на месяцы и тем самым выиграть время… В Германии отличная система здравоохранения, возможно, одна из лучших в мире.

— С момента воссоединения Германии, да что там, со времен Второй мировой войны наша страна не сталкивалась с вызовом, перед лицом которого столь большое значение имели бы наши общие, солидарные действия.

— Всем, кто делает покупки в супермаркетах, хочу сказать: иметь запасы всегда целесообразно. Но в меру! Набивать кладовые, как в последний раз, бессмысленно и несовместимо с принципом солидарности.

— Мы должны по возможности ограничить общественную жизнь… Риск заразить другого или заразиться мы должны сократить настолько, насколько это возможно.

Также канцлер подчеркнула, что в целях безопасности отменены публичные мероприятия, занятия в школах и университетах, пообещала обеспечить бесперебойную поставку продуктов. И закончила обращение достаточно мрачно:

— Я полностью уверена, что мы преодолеем этот кризис. Но сколь велики будут жертвы? Скольких любимых нами людей мы потеряем? В большой мере это зависит от нас самих.

При этом ряд комментаторов обратил внимание, что в обширном обращении Меркель ни разу не упомянула Евросоюз, «общеевропейские ценности» и другие прежде важные для Берлина и Брюсселя маркеры.

На сегодняшний день ФРГ занимает пятое место по числу заражённых: 11,3 тыс. чел.; при этом количество погибших относительно невелико — 67 чел.

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