Правительство о пустых полках: гречки в стране полно, но магазины не успевают ее выкладывать
В связи с повышенным спросом на ряд продуктов и средств гигиены, ведомства теперь ведут ежедневный мониторинг поставок продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом журналистам сообщила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко.
По ее словам, сообщения о пустых полках связаны с недостаточно оперативной выкладкой товаров в торговых сетях. Как это принято во всем мире, в самих магазинах отсутствуют большие складские помещения — товар подвозится из распределительных центров и со складов поставщиков и производителей.
Основная волна повышенного спроса пришлась на крупные торговые сети и гипермаркеты, в «магазинах у дома» и маленьких несетевых магазинчиках проблем нет. А имеющиеся в стране товарные запасы и мощности по производству позволяют справиться даже с нынешней нестандартной ситуацией.
Так, только в Алтайском крае запасы зерна гречихи составляют более 365 тысяч тонн (обычно такого объема всей стране хватает почти на год). Риса-сырца на перерабатывающих предприятиях Краснодарского края остается более 180 тысяч тонн, еще 148 тысяч тонн есть на складах. Овощей в зимних теплицах в этом году в России собран рекордный урожай — около 200 тысяч тонн, на треть с лишним больше, чем годом ранее.
Виктория Абрамченко также напомнила, что Россия нынче входит в пятерку крупнейших мировых производителей мяса птицы и свинины.
Сейчас ведомства и ритейлеры заняты тем, чтобы организовать более быструю доставку нужных продуктов туда, где вокруг них возник ажиотаж. Это в основном Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Минсельхоз с Минпромторгом формируют дополнительный пул поставщиков продовольствия — на случай срывов поставок. А ритейлеры срочно перестраивают логистические схемы.
Глава Минпромторга Мантуров заявил о запасах продуктов в магазинах минимум на два месяца.Минпромторг совместно с другими ведомствами проводит ежедневную работу с поставщиками продуктовых магазинов во избежание перебоев, в частности в логистических центрах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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