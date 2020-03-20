2020-03-20T08:16:10+03:00
Экономика

Правительство о пустых полках: гречки в стране полно, но магазины не успевают ее выкладывать

Сейчас ретейлеры срочно перестраивают логистику, чтобы побыстрее подвозить все необходимое
Елена ОДИНЦОВА
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Сейчас ведомства и ритейлеры заняты тем, чтобы организовать более быструю доставку нужных продуктов туда, где вокруг них возник ажиотажСейчас ведомства и ритейлеры заняты тем, чтобы организовать более быструю доставку нужных продуктов туда, где вокруг них возник ажиотажФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В связи с повышенным спросом на ряд продуктов и средств гигиены, ведомства теперь ведут ежедневный мониторинг поставок продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом журналистам сообщила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко.

По ее словам, сообщения о пустых полках связаны с недостаточно оперативной выкладкой товаров в торговых сетях. Как это принято во всем мире, в самих магазинах отсутствуют большие складские помещения — товар подвозится из распределительных центров и со складов поставщиков и производителей.

Основная волна повышенного спроса пришлась на крупные торговые сети и гипермаркеты, в «магазинах у дома» и маленьких несетевых магазинчиках проблем нет. А имеющиеся в стране товарные запасы и мощности по производству позволяют справиться даже с нынешней нестандартной ситуацией.

Так, только в Алтайском крае запасы зерна гречихи составляют более 365 тысяч тонн (обычно такого объема всей стране хватает почти на год). Риса-сырца на перерабатывающих предприятиях Краснодарского края остается более 180 тысяч тонн, еще 148 тысяч тонн есть на складах. Овощей в зимних теплицах в этом году в России собран рекордный урожай — около 200 тысяч тонн, на треть с лишним больше, чем годом ранее.

Виктория Абрамченко также напомнила, что Россия нынче входит в пятерку крупнейших мировых производителей мяса птицы и свинины.

Сейчас ведомства и ритейлеры заняты тем, чтобы организовать более быструю доставку нужных продуктов туда, где вокруг них возник ажиотаж. Это в основном Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Минсельхоз с Минпромторгом формируют дополнительный пул поставщиков продовольствия — на случай срывов поставок. А ритейлеры срочно перестраивают логистические схемы.

Глава Минпромторга Мантуров заявил о запасах продуктов в магазинах минимум на два месяца.Минпромторг совместно с другими ведомствами проводит ежедневную работу с поставщиками продуктовых магазинов во избежание перебоев, в частности в логистических центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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