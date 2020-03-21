«Руки мою, поездки ограничил»: Гарик Мартиросян рассказал, как относится к коронавирусу

Гарик Мартиросян - личность известная не только на российском телевидении. Юморист, телеведущий и продюсер задействован во многих популярных шоу и программах. Между съемками и разработкой новых идей он рассказал, как относится к коронавирусу и почему в школьную программу нужно добавить уроки медицины.

- Стараюсь ограничивать себя в поездках за границу и по стране. Пока что вот так, - делится с RT Мартиросян.

Что касается гигиены рук и флешмобов, как нужно их мыть, то это веяние обошло юмориста стороной. Он признается, что в его привычке регулярно мыть руки с приходом эпидемии ничего не изменилось. Сказывается медицинское образование.

— Я всегда так жил, и до этого вируса, поэтому всё как обычно, - отмечает юморист.

Он уверен, что приучать к элементарным процедурам гигиены нужно с самого малого возраста. А в школе не будут лишними уроки медицины, анатомии, оказания первой медицинской помощи и так далее.

- К сожалению, те, кто не окончил мединститут, даже понятия не имеют об элементарном устройстве организма человека, о болезнях и черпают ложную информацию из интернета и прочих недостоверных источников,- заключил Гарик Мартиросян.

Ранее Гарик Мартиросян признался, что семья и дети делают юмориста "белым и пушистым", что вредно для данного ремесла.

- Когда появляются семья и дети, ты становишься более пушистым, начинаешь ко всему относиться как папочка: «Ой! Ай!» Начинаешь понимать, что, может, пора быть более мягким. Это очень опасно для юмориста, потому что его главная задача - быть на острие атаки, быть в меру циником и ни в коем случае не расслабляться. А семья и дети - они расслабляют юмористов именно в плане юмора, артисты начинают быть более чувствительными, эмоциональными, лиричными и романтичными, - поделился наблюдением папа двоих детей.