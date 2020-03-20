Коронавирус "косит" Европу из-за толерантности и шенгена

В Италии количество погибших от коронавирусной инфекции превысило число жертв в Китае. Теперь Апеннинский полуостров день за днем ставит антирекорды. На сегодня инфекция унесла жизни 3405 итальянцев. А вот число тех, кто пошел на поправку, остается довольно низким - 4440 человек.

В Италии каждый день фиксируют в среднем по 300-400 новых зараженных, в то время как Китай утверждает, что новых случаев заболевания у китайцев нет. В Европе эти цифры продолжают стремительно расти (100 тысяч инфицированных и 5 тысяч смертей). Видимо, худшее еще впереди, сообщает газета New York Times.

Но почему COVID-2019 поразил сильнее Европу, которая кричала о приближении мировой пандемии, чем Китай, где в два раза больше населения, а вирус и вовсе зародился?

Италия обогнала Китай в печальной статистике смертей от коронавируса.Фото: REUTERS

ЦЕНА СЛАДКОЙ ЖИЗНИ

Эксперты полагают, что европейцы платят высокую цену за тот комфорт, к которому привыкли за последние десятилетия. Политика открытых дверей, демократическое политическое устройство, права человека, толерантность… Отсутствие границ, способствующее свободному перемещению внутри Европы. Правительства трепещут перед общественным мнением и не привыкли отдавать жестких приказов. Ну а граждане отвыкли их выполнять.

Китай же действовал жестко и масштабно, поразив этим западные страны. Власти КНР понимали, что их непопулярные меры нанесут ущерб экономике страны, но только так можно было взять распространение эпидемии коронавируса под контроль. В Поднебесной оказались остановлены десятки крупнейших предприятий, закрыты на карантин десятки миллионов человек, им было запрещено покидать свои дома, некоторые оказались отрезаны от медицинской помощи (если речь шла не о заражении COVID-2019).

- Китай был готов к экстраординарным мерам: использовать армию и полицию, запирать в четырех стенах миллионы людей, мониторить с беспилотников нарушителей режима, устанавливать блокпосты на дорогах, - отмечает руководитель отдела эпидемиологии Калифорнийского университета в Беркли Артур Рейнгольд. - Какие бы меры не были бы приняты в Европы (а их стали вводить недавно), ни одна из них не была такой же драконовской и всеобъемлющей как в провинции Хубэй или в ее столице Ухань.

КИТАЙ ВСЕГДА ГОТОВ К ЭПИДЕМИИ

Аналитики по-прежнему считают, что власти Китая могли занижать официальную статистику по коронавирусу. Но тем не менее, тенденция ясна. В начале эпидемии региональные власти, действительно, были на грани кризиса: они пресекали все разговоры о вспышке болезни, мест в больницах не хватало, как и медицинского оборудования.

Но было несколько факторов, благодаря которым КНР удалось обуздать коронавирус. Во-первых, непререкаемый авторитет партии и принудительное исполнение всех ее распоряжений. Во-вторых, скорость и жесткость мер (широкое распространение тестирования на коронавирус, карантин для больных и быстрое отслеживание их контактов со здоровыми).

- Китай видел, что сделала атипичная пневмония в 2003-2004 годах. Они всегда готовились к следующей эпидемии, - заявил бывший глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Томас Фриден.

Потеряв драгоценные недели в начале эпидемии, Китай быстро наверстал упущенное, действуя решительно и незамедлительно, в отличие от западных стран.

ЕВРОПА УПУСТИЛА ВРЕМЯ

Китай ввел блокады 11-миллионного города Ухань и других городов провинции Хубэй 23 января. Это произошло спустя три недели после того, как местные чиновники признали, что столкнулись с новым вирусом. Когда Ухань был закрыт, в мире насчитывалось менее 600 зараженных, хотя тестирование только начиналось.

Очереди в супермаркет в Британии.Фото: REUTERS

- Возможно, Китай действовал в некоторых вопросах с опозданием. Но они контролировали ход эпидемии, - говорит эпидемиолог из Лондонского колледжа Франсуа Баллу. - Они подарили миру время на подготовку и оно было потрачено впустую.

Первый шаг Европы - принудительная изоляция северных регионов Италии - был сделан только 8 марта, когда в стране уже было зафиксировано более 7300 случаев заражения коронавирусом. У Испании и Франции через неделю была аналогичная статистика, но власти этих государств решили отменить большинство массовых мероприятий и перемещений по стране.

- Следует вводить строгое социальное дистанцирование в течение недели сразу после выявления инфицированных, - говорит Томас Фриден. - Если не пойти на эти меры, вы получите эпидемический взрыв, который трудно сдержать.

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ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ УДВОИТСЯ

Юго-восточные азиатские страны выбрали отличную от Китая и Европы стратегию. Они ввели тотальное тестирование на коронавирус, отслеживание всех контактов заболевших и их изоляцию. При этом они не останавливали производство, сохранив экономический уровень.

В результате в Сингапуре, Тайване, Гонконге было зафиксировано всего несколько десятков случаев заражения. А Южная Корея, проверив более 200 тысяч человек, взяла эпидемию под контроль с помощью широкого и доступного скрининга населения.

Вирусологи заявляют, что подобные меры оптимально подходят, когда число заболевших в стране некритично. В момент эпидемии они уже не столь эффективны. Поэтому подчас драконовские ограничительные меры, вводимые правительствами по всему миру, - это лучший ответ на пандемию.

Сказать наверняка, помогла ли Италии тотальная изоляция ее граждан остановить коронавирусную эпидемию, пока нельзя. Это покажет время.

Во время пика заболеваемости в начале февраля Китай сообщал о 3-4 тысячах новых заболевших ежедневно. В Италии число зараженных растет намного быстрее, а если брать в расчет и остальную Европу, то можно говорить о 10 тысячах инфицированных в день.

Сейчас на Апеннинском полуострове выявлена 41 тысяча зараженных, более 3400 человек скончались. Не исключено, что к концу марта это число удвоится. И следом за Италией эпидемия будет «разорять» и другие страны.

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