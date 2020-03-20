"Вытащила с того света": жена спасала Вячеслава Малежика после инсульта и впала в депрессию

Музыкант Вячеслав Малежик более 40 лет счастлив в браке с супругой Татьяной. Бывшая актриса отказалась от карьеры ради семьи, родив артисту двух сыновей. Женщина была рядом с певцом в самые тяжелые для него времена. В июне 2017 года он перенес инсульт. По словам Малежика, он в один миг разучился петь, играть на гитаре и ходить. После тяжелого курса реабилитации певец смог не только вернуться к нормальной жизни, но сейчас успешно выступает. Однако проблемы со здоровьем начались у его любимой женщины.

Вячеслав Малежик познакомился с Татьяной в Донецке во время концерта. В те годы она училась в местной театральной студии.

"В какой-то момент вышло перед нами десять девушек. Одна лучше другой. Мне выпала честь пригласить их на концерт. Они пришли в итоге к нам на выступление. Все случилось моментально. Правда, я поначалу влюбился в подружку жены, а она в моего друга. Мы только через два года друг другу в этом признались. Но мы друг от друга все равно не могли оторваться", - поделился певец в студии программы "Судьба человека".

По его словам, Татьяна легко вытеснила других девушек из жизни певца. Вскоре Вячеслав познакомил ее с родителями, а она, в свою очередь, представила жениха своим отцу и матери. "Ее родители поставили меня на колени и попросили поцеловать икону. Так они благословили нас на брак", - отметил музыкант.

В 1977 году Вячеслав и Татьяна поженились. У них в браке родились два сына. Старший наследник уже женат. Он подарил родителям двух чудесных внучек. "Я не думал, что смогу быть рядом с одним человеком на протяжении стольких лет и не надоедать друг другу, но так случилось", - смеется вокалист.

Но три года назад с Малежиком случилось несчастье. Он перенес инсульт, похудел на 17 килограммов. Первые месяцы после инсульта оказались, по словам 73-летнего артиста, очень тяжелы. Он был словно ребенок. "Я до туалета не мог три месяца сам добраться. Прошел знакомство с памперсами. Я не мог самостоятельно есть. Была победа, когда я из стакана попил киселек. С того света меня жена вытащила, ухаживала за мной", - откровенничает артист.

themalezhik У Бориса Корчевникова

В самые сложные моменты именно Татьяна придавала ему сил. Артист признается, что даже плакал от безысходности, но супруга находила нужные и важные слова для успокоения. "Была и любимой женщиной, и врачом, и подругой, и моим психологом, которому я выплакивался и который указывал мне, куда идти. Она была моим поводырем. Наверно, она была моим лекарством", - признавался певец.

Он поставил себе цель поправиться во что бы то ни стало, выйти на сцену и спеть. "Я это сделал еще в реабилитационном центре. Я назвал этот концерт паралимпийским... Эта болезнь открыла во мне способность писать новые песни, чем я сейчас и занимаюсь", - отметил исполнитель.

Сейчас артист восстановился и чувствует себя удовлетворительно. Только вот с Татьяной случилась беда. В жизни пары вновь наступили не самые простые времена. Малежик спасает супругу от психического расстройства. "Пока жена ухаживала за мной в больнице после инсульта, у нее самой случилась депрессия. Сейчас я помогаю ей выпутаться из непростой ситуации. Мы решили не так давно повенчаться с Татьяной", - резюмировал он.