Новые меры против коронавируса: в больницы вернут импортные препараты, а для бизнеса введут налоговые каникулы

Из-за угрозы коронавируса правительство собирается временно изменить правила госзакупки лекарств и медицинских изделий. Речь идет о скандальном правиле «третий лишний». Суть его в том, что если на участие в торгах поступило минимум две заявки отечественных производителей или производителей из стран ЕАЭС, то иностранная компания к конкурсу не допускается.

Это правило неоднократно критиковали авторитетные врачи, ссылаясь на то, что оригинальные импортные препараты зачастую гораздо эффективнее отечественных дженериков. Более того, этот подход был невыгоден даже госказне. Иностранная компания, которая выходила с отличным ценовым предложением, просто снималась с торгов, а в конкурсе на поставку лекарств в наши больницы выигрывала отечественная компания, продававшая лекарства гораздо дороже. Этот феномен в правительстве объясняли взятым курсом на импортозамещение, и тем, что российские фармкомпании надо поддерживать любой ценой. Доля российских лекарств в госзаказе действительно выросла. Вместе с этим примерно на 40 процентов выросли и цены в госзаказе.

Судя по всему, в правительстве Мишустина пришли к выводу, что сейчас это непозволительная роскошь. Ожидается, что постановление о временной отмене правила «третий лишний» премьер Михаил Мишустин подпишет 25 марта. На эту же дату намечено подписание актов правительства о введении мер поддержки производителей фармацевтической промышленности, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, включая выдачу специальных займов из средств Фонда развития промышленности.

НАЛОГИ РАЗРЕШАТ ЗАПЛАТИТЬ ПОЗЖЕ

Правительство предоставит на 3 месяца отсрочку по уплате налогов отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Налоговые каникулы начнут действовать с 30 марта. Полный список отраслей правительство пока не озвучило, но в него точно попадут авиационная и туристическая отрасли.

Кроме того, отсрочку по уплате налогов и страховых взносов получат налогоплательщики, занятые в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии. Отсрочка будет действовать до 1 мая.

Еще один пункт из антикризисного плана правительств: с 5 апреля должны заработать меры финансовой поддержки транспортных компаний, в том числе компенсация убытков. Их по поручению премьера сейчас разрабатывают профильные ведомства. По данным Росавиации, убытки авиакомпаний могут составить 100 миллионов рублей. Перевозчикам пришлось приостановить почти все международные рейсы, а именно они самые доходные. Уже сейчас фактически обнулена ставка за аэронавигационное обслуживание на маршрутах в Дальневосточный федеральный округ, снижена на 50% на всех остальных направлениях. Прорабатывается идея ввести мораторий на взимание сборов аэропортами.

В план правительства по поддержке экономики входит и помощь турбизнесу. Для туроператоров будет разработан порядок компенсаций убытков, которые возникли из-за невозвратных авиабилетов.

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