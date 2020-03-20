Известные актеры поддержали особенных детей, вставших на горные лыжи

Актрисы Юлия Зимина («Кармелита», «Доброе утро» Первый канал) и Светлана Антонова («Охота на пиранью», «Монтекристо» и др.) дружат много лет. Светлана даже стала крестной мамой четырехлетней дочери Зиминой Симоны. Учитывая плотный график съемок и эфиров на «Добром утре» Юля редко видится с подругой.

- Я думала, что ближайшая встреча у нас 17 апреля, на дне рождении Симы, каково же было мое удивление, когда я услышала родной Светкин смех за спиной! – рассказала телеведущая.

Юлия вручала медали победителям горнолыжных соревнований среди детей с особенностями развития. Их ежегодно проводят основатели программы реабилитации «Лыжи мечты» Сергей и Наталья Белоголовцевы.

Лыжи мечты - программа реабилитации и социализации людей с ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушениями зрения, слухаФото: материалы пресс-служб

- Сима три дня с нетерпением ждала соревнований, ведь ей обещали, что поставят на горные лыжи. Она хотела пообщаться с особенными детками, о которых я ей много рассказывала. Я считаю, что Сима должна знать, что есть люди, которым тяжело все то, что легко нам, здоровым людям. Слава богу, дочь у нас девушка понятливая. И спортивная. Я вожу ее на гимнастику дважды в неделю, она у нас настоящая спортсменка, ее растяжке можно позавидовать. Страха у ребенка нет никакого, может прыгнуть откуда угодно, гонять на велике, стоять на ушах - смеется Юля – а тут ей горы обещали. Я, конечно, была уверена, что снега не останется, но нет, все было отлично.

Юлия Зимина объяснила дочери, что есть люди, которым тяжело все то, что легко здоровым людям

В этот день на гору вместе с Зиминой и Антоновой вышли еще трое – актеры Ирина Безрукова, Анатолий Белый и Павел Кабанов. Пятеро народных любимцев ободряюще хлопали по плечу тех, кто, преодолевая себя, добирался до конца склона, а потом вручили победителям медали и кубки. Дети были в восторге и гроздями висели на актерах, а их родители фотографировались со своими кумирами.

То, что звездных гостей в тот день было именно пятеро - неслучайно. В этот день стартовала социальная акция "Дай пять особенному ребенку", которую в марте начали "Лыжи мечты". В рамках акции авторы программы хотели рассказать как важно детям с особыми потребностями быть такими же как и их здоровые сверстники, заниматься спортом, общаться, побеждать. И как нужно, чтобы общество было доброжелательно настроено к таким детям.

ВАЖНО

Вы тоже можете поддержать детей с ДЦП, аутизмом, синдром Дауна, аутоиммунными и генетическими заболеваниями, нарушениями зрения и слуха и т.д.

1. Расскажи историю особенного ребенка, опубликуй ее на своей странице в соцсетях с хэштегом #дай5 и #лыжимечты

2. Узнай как стать волонтером или инструктором программы "Лыжи мечты"

3. Воспользуйся услугами наших компаний-партнеров, и ты поможешь детям с особыми потребностями заняться спортом.

4. Помоги открыть в своём городе спортивную секцию для детей с особенностями развития.

5. Поддержи программу терапевтического спорта, отправив смс на короткий номер или на сайте www.dreamski.ru