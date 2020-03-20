2020-03-20T13:35:14+03:00
Политика

ЦИК согласовал бюллетень голосования к поправке в Конституцию

В нем всего два ответа «да» или «нет»
Василиса НИКОЛАЕВА
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В пятницу 20 марта на заседании ЦИК были представлены варианты бюллетеней будущего голосования по поправке в Конституцию. Фото: ЦИК РФВ пятницу 20 марта на заседании ЦИК были представлены варианты бюллетеней будущего голосования по поправке в Конституцию. Фото: ЦИК РФ
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В пятницу 20 марта на заседании ЦИК были представлены варианты бюллетеней будущего голосования по поправке в Конституцию. Напомним, оно состоится 22 апреля 2020 года. Если только пандемия коронавируса не помешает.

По поводу того сколько именно вопросов будет представлено россиянам на голосование шли споры. Одни надеялись, на несколько вопросов, тем более что поправок в Конституцию 36. Другие, что достаточно «да» и «нет» под всей группой поправок и одним вопросом. Он звучит так: "Вы одобряете изменения в Конституцию?".

Однако, в самом ЦИКе на этот счет, похоже, никаких споров не было. И проголосовали за предложенный вариант однозначно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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