«Он платит не много и не регулярно, я обратилась в суд»: бывшая жена актера из сериала "Кадетство" подала на алименты

Актер Кирилл Емельянов, ставший звездой экрана еще в детстве, снявшись в нескольких выпусках "Ералаша", а потом прославившийся ролью в сериале «Кадетство» сейчас герой криминальных и околокриминальных сводок. А началось все с истории с нападением на фельдшера скорой помощи.

Вечером 18 марта в своей квартире на улице 2-й Мосфильмовской Емельянов предавался излишествам с не менее звездной подругой моделью Екатериной Бобковой. Девушка тоже не безызвестная. Бобкова попала в новости как основной свидетель по шумному делу футболистов Кокорина и Мамаева. Екатерина словно притягивает неприятности. Это она после продолжительного застолья вызвала скорую Емельянову. Пьяный в стельку он потерял сознание, а когда очнулся, ударил в лицо фельдшера скорой помощи. Тот вызвал полицию. Но и приехавшим сотрудникам досталось. «Кадет» кидался на полицейских и крыл их как последних сволочей. Итог: против актера возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление представителей власти». Фельдшер пока заявление на актера не написал. То ли пожалел звезду экранов, то ли сошлись на материальной компенсации.

А спустя сутки после скандала стало известно: иск в суд против актера подала еще и бывшая жена. Она тоже весьма известная личность. Екатерина Директоренко, актриса. Зрители помнят ее по ролям в фильмах и сериалах: «Дети Ванюхина», «Ольга», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Метро» и многим другим. С Емельяновым, который моложе ее на семь лет, они развелись еще в 2017-м году. Директоренко все это время одна воспитывает двоих совместных сыновей. Старшему сейчас 5 лет, младшему — три года. Екатерина живет с мальчишками на съемной квартире и судя, по всему, тянет их одна. Вот что Екатерина рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».

otec_kirill Кирилл Емельянов с детьми

- По ситуации с алиментами могу сказать одно. Он платит не много и не регулярно.

- Вы действительно обратились в суд?

- Да. Это мое право.

- В некоторых интервью Кирилл заявлял, что Вы не даете ему общаться с сыновьями. Это правда?

- Нет. Я никогда не запрещала и не буду запрещать ему общаться с мальчиками.

Сам Кирилл не комментирует ни скандальную историю с оскорблением полицейских, ни иск бывшей жены. Ушел на самоизоляцию: телефон отключен, в соцсетях — оффлайн. Для связи указан телефон агента. Звоним!

- Прошу прощения, но мы сейчас не общаемся с журналистами, — вежливо заявила Наталья Гнеушева, агент актера.

С чем связано такое молчание, остается только гадать. Еще пару лет назад Емельянов активно раздавал интервью и поливал грязью бывшую жену. Нового бойфренда Екатерины он называл: «сектантом». Уже тогда супруги публично ссорились из-за денег.

ekaterinadirektorenko Екатерина Директоренко, актриса

А начиналось все красиво. 19-летний Емельянов и 26-летняя Директоренко сыграли актерскую свадьбу и уже через год у них родился первый сын. Через два, Катя снова забеременела. И вот тогда-то Кирилл и решил разойтись.

- Я ее просто разлюбил. У меня появились другие девушки и мне хотелось реализовать себя как мужчине. Не могу сказать, что я их любил. Но чувства к Кате тоже пропали, — так весьма жестоко объяснил развод Кирилл в одном из интервью.

Тогда же актер заявил, что бывшая жена не дает ему видеться с детьми. Но, судя по странице в инстаграме, которую актер ведет не очень активно, с сыновьями он все-таки общается. Они герои всех его публичных фото: вот он с мальчишками в новых крестиках ручной работы, вот они летом отдыхают в Ялте, вот в гостях у бабушки Кирилла. Смотришь и какой-то идеальный воскресный папа получается. Он даже профиль свой назвал «Отец Кирилл». Вот только фото в инстаграме появляются не чаще, чем раз в полгода. Хочется верить, что сыновей актер, все-таки видит чаще.

В общем, вопросов к Кириллу много. Мы уже предложили ему интервью и ждем ответа. В каких отношениях Кирилл с моделью Екатериной Бобковой тоже не понятно. Сама она во время футбольного скандала с Кокориным и Мамаевым публично назвала себя лесбиянкой. Но, возможно, модель просто боялась гнева официальных половинок футболистов.

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