Защитить детей, труд и пенсии: как мировые кризисы актуализировали обновление Конституции

Но на самом деле актуальность предложенных поправок более чем вписывается в картину происходящего. В таких условиях как раз и стоит отказаться от поверхностного взгляда на вещи: если углубиться в формулировки предлагаемых поправок, то их смысл становится очевиден – каждая из них призвана защитить граждан, особенно – в условиях мирового кризиса. Самое время думать, как обеспечить экономическую и социальную стабильность уже сейчас.

Некоторые близкие к президенту финансисты уже пытаются склонить главу государства отодвинуть принятие поправок, а то и совершенно от них отказаться. И это неудивительно: их позиция объясняется желанием сэкономить средства бюджета за счет комфорта простых граждан.

С большой уверенностью можно предположить, что в сложившихся условиях народ не согласится бездействовать. Люди скорее захотят надеть маску, запастись гелем для рук и, придя на участки для голосования, сделать выбор в пользу своего настоящего и будущего. Чем раньше – тем лучше.

Ради безопасности наших детей

Какой бы спокойной ни была ситуация внутри страны, дети всегда находятся в зоне особого риска и нуждаются в более сильных мерах социальной защиты, чем взрослые. Что уж говорить об условиях, когда весь мир и Россия в частности борются с внезапно вспыхнувшей эпидемией коронавируса и пытаются минимизировать потери от экономического коллапса?

Поправки в Конституцию, провозглашающие детей приоритетом государственной политики и налагающие на правительство дополнительные обязанности по их защите, оградят маленьких россиян от последствий кризисов. При принятии внутренних стратегических решений у государства будет единственно возможный ориентир: безопасность детей и спокойствие их родителей. Обновление Основного закона не позволит сомневаться, что государство не просто сохранит все существующие меры поддержки семей с детьми, а увеличит их в разы.

Нам нужна сильная медицина прямо сейчас!

Бесконечные разговоры о необходимости оптимизировать работу сферы здравоохранения еще недавно могли вызвать усмешку, однако сегодня серьезность этого вопроса сложно переоценить. Сложившиеся обстоятельства заставляют прекратить споры и начать действовать: когда, если не сейчас, нужно обеспечить граждан правом на доступную и качественную медицинскую помощь?

О сокращении финансирования этой области не должно быть и речи: для этого Конституция закрепит дополнительные обязанности федеральной и местной власти предоставить доступ людей к врачам на всей территории России, включая самые дальние и обособленные населенные пункты. Это позволит не только справиться с проникшей в страну эпидемией коронавируса, но и не допустить подобных угроз в будущем.

Трудовое население не должно пострадать

Наиболее уязвимым в условиях падения цен на нефть и обвала мировых финансовых рынков становится трудовое население стран. Неспособные защитить своих граждан в сложившихся обстоятельствах, европейские государства оказались в катастрофичной ситуации: за два дня число безработных в Австрии выросло почти на 50 тысяч человек из-за принятых правительством мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Не допустить увеличения количества безработных и гарантировать трудящимся своевременную и достойную зарплату в России помогут поправки в Конституцию. Закрепление в Основном законе МРОТ не ниже прожиточного минимума, уважения к труду граждан и принципов социального партнерства не даст потерять России статус страны, где зафиксирована самая малая доля незанятого населения в Европе, а также не позволит людям пострадать от скачков мировой валюты и почувствовать последствия экономического кризиса на своих кошельках.

Пенсионерам – особые условия

Очевидно, что в сложившихся условиях пенсионеры попадают в особую группу риска: мало того, что в силу возраста они оказались дезориентированы в обрушившемся на них потоке информации, так еще и опасаются сокращения или вовсе отмены пенсий. Конституция сделает это просто невозможным – там не только утверждается бесприкословное право человека на пенсии, но и прописывается обязанность индексировать её не реже одного раза в год.

Обновление Конституции не даст повлиять скачку доллара и евро на старшее поколение России – поправка о ежегодной индексации пенсий обеспечит их рост, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию. Не кажется ли вам, что желание защитить наших бабушек и дедушек – это уже весомый повод проголосовать за? Срочно – чтобы не передумали.