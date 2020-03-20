2020-03-20T14:41:11+03:00
Происшествия

В Москве школьника госпитализировали после взрыва гранаты

Устройство сработало у подростка прямо в руках
Иван РУНЕВ
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Вечером 19 марта в полицию поступило сообщение из Детской клинической больницы о травмировании несовершеннолетнего в результате взрыва неустановленного устройства.Вечером 19 марта в полицию поступило сообщение из Детской клинической больницы о травмировании несовершеннолетнего в результате взрыва неустановленного устройства.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 19 марта в полицию поступило сообщение из Детской клинической больницы о травмировании несовершеннолетнего в результате взрыва неустановленного устройства. У 14-летнего мальчика диагностировали ушибы, ссадины и раны лица, рук и живота. Отец мальчика рассказал полицейским, его сын играл дома со страйкбольной гранатой.

- Школьника госпитализировали в хирургическое отделение. Как выяснилось, граната взорвалась в руках у подростка, причинив ему много увечий, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. В настоящее время жизни школьника ничего не угрожает, врачи занимаются его здоровьем. Оперативниками проводится проверка по факту случившегося и устанавливаются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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