Дмитрий Песков: Россия не ведет «нефтяную войну» с Саудовской Аравией

В Кремле не согласны с вице-президентом ЛУКОЙЛа Леонидом Федуном, назвавшим нынешние цены на нефть катастрофой.

- Российский бюджет рассчитан, исходя из цены на нефть 42 доллара за баррель, - напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, - Конечно, нынешняя цена нефти для нас неблагоприятна, но финансовая подушка безопасности у нас есть, и она, когда нужно будет, включится. В краткосрочной и среднесрочной перспективе ничего страшного не происходит: цены на нефть волатильны. Существует общемировая тенденция: вне зависимости от идеального шторма, который сейчас происходит, и до того, как триггер в виде коронавируса спровоцировал этот идеальный шторм, уже налицо была тенденция к сокращению мирового потребления нефти. Это очевидный факт, не относящийся к категории прогнозов - это констатация. Когда эта тенденция перейдет к повышательной динамике, будем смотреть, мониторить.

Песков опроверг сообщения о том, что Россия ведет сейчас «нефтяную войну» с Саудовской Аравией.

- Россия ни с кем никаких войн не ведет, и мы исходим из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведет ценовую войну, - заявил он. - Никаких войн между Россией и Саудовской Аравией нет, есть очень неблагоприятная для многих стран ценовая конъюнктура, которая спровоцирована факторами, о которых мы уже говорили. У каждой страны свои бюджетные параметры, и каждая страна выстраивает политику в зависимости от этих бюджетных параметров.

При этом в Кремле без одобрения относятся к заявлениям Дональда Трампа, собравшегося «вмешаться в войну».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

- У нас с Саудовской Аравией хорошие партнерские отношения. Не думаем, что кто-то в эти отношения должен вмешиваться, - сказал Песков.

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