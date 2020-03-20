Первый зампред ВТБ: Мы в ситуации совершенного шторма
Первый заместитель председателя ВТБ Юрий Соловьев в интервью РБК назвал ситуацию на рынках «совершенным штормом». Это выражение емко описывает ситуацию, когда все пошло не так.
- По рынку нефти нанесен двойной удар: шок со стороны спроса, а теперь за ним и шок со стороны предложения. Вирус и падение цены на нефть – это «совершенный шторм», - заявил Соловьев. – Предсказать его очень сложно, но можно подготовиться. И сейчас российская экономика встречает кризис в гораздо более лучшем состоянии, чем в 2014-2015 годах, и тем более чем в 2008-м и 1998-м.
Банкир напомнил, что запасы страны от сверхдоходов нефти на 1 марта составляли 150 млрд долларов. По его мнению, этого на хватит на 6-10 лет.
- При таком шоке, как сейчас, все публичные сделки откладываются на неопределенный срок. Рынок колбасит, - заявил Соловьев. – Но при этом рублевая экономика стоит на ногах крепко. У большинства отечественных компаний здоровые балансы, отлаженные бизнес-модели, хорошие денежные потоки. Государство со своей стороны разрабатывает меры поддержки целых отраслей. Это серьезный вызов для экономики, но мы справимся, - уверен Юрий Соловьев.
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Оптимизм банкире пока не подкрепляется цифрами. Тенденции тревожные. Цены на нефть упали более чем вдвое, и эксперты не исключают, что падение продолжится. Того и гляди, производителям самим придется доплачивать покупателям, потому что хранить черное золото будет банально негде. А ведь выручка от продажи нефти – это почти половина доходов российского бюджета. Уже понятно, и власти этого не скрывают, что он в этом году будет дефицитным. К счастью, накоплена кубышка в виде Фонда национального благосостояния.
Кроме того, цены на черное золото плотно увязаны с курсом рубля. Национальная валюта подешевела к доллару больше чем на 20% с начала года. Это, скорее всего, приведет к росту цен внутри страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU