Секс во время карантина: журналисты Guardian расспросили об этом серьезных экспертов

Просьба не хихикать, прочитав заголовок. Тема-то, действительно, злободневная. Карантин изолирует на пару недель огромное количество семейных людей наедине друг с другом. Одновременно разлучает массу любовников и любовниц, просто влюбленных …

Это в полной мере испытали уже на себе миллионы китайцев, итальянцев. Карантин вводится и в других странах, добрался он и до России. Пока, к счастью, не массово. Но те же пары россиян, возвращающиеся из других стран, обязаны теперь две недели провести в самоизоляции.

ИНТИМ НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ

Влиятельная британская The Guardian (это вам не желтая пресса, бульварное чтиво для озабоченных!) подготовило на днях «Руководство по интимной близости во время вспышки коронавируса». Серьезные эксперты ответили на самые острые вопросы газеты.

Передается ли Covid-19 половым путем?

«Регулярной половой передачи мы не наблюдаем, - успокоила доктор Джессика Джастман, профессор и лечащий врач отделения инфекционных заболеваний центра Ирвинга при Колумбийском университете. - Вирус в основном распространяется воздушно-капельным путем. Но касание зараженных поверхностей считается вторичным способом передачи».

«Нет никаких доказательств, что Covid-19 может передаваться через вагинальное или анальное сношение, - подтверждает Доктор Карлос Родригес-Диас, профессор Школы общественного здравоохранения Института Милкена при Университете Джорджа Вашингтона. - Однако во время полового акта широко практикуются поцелуи, а в слюне может содержаться вирус. Поэтому да, вирус может передаваться и через поцелуи. Также имеются данные об орально-фекальной передаче Covid-19».

Значит, сексом заниматься можно?

Джастман: «Если вы или ваш партнер болеете Covid-19, я советую вам воздерживаться как можно дольше. Департамент здравоохранения Нью-Йорка даже выпустил на этот счет инструкцию. Все лица с возможными или подтвержденными случаями болезни должны себя изолировать. Причем, в идеале, в собственной квартире, сроком до семи дней с начала заболевания. Меры предосторожности снимаются, если вас не лихорадит в течение 72 часов без применения ибупрофена или другого препарата, который сбивает температуру, и респираторные симптомы тоже улучшились».

«Но для тех, у кого нет симптомов, и кто в последнее время не контактировал с заболевшими и никуда не ездил, я думаю, что это совсем другой случай, если это делается дома, - считает доктор Джулия Маркус, эпидемиолог и профессор кафедры народной медицины Гарвардской медицинской школы. - Если вы живете с постоянным сексуальным партнером, и у вас нет симптомов и вероятного воздействия, то секс может оказаться отличным способом развеяться, сохранить близость или снять беспокойство в это тревожное время».

А как насчет новых партнеров?

Маркус: «В настоящий момент рекомендация такая: оставайтесь дома как можно дольше и сведите общение с людьми к минимуму - ограничьтесь самым необходимым, вроде покупки продуктов. А общаясь с другими, старайтесь держать дистанцию от собеседника порядка двух метров. При таком раскладе заниматься сексом проблематично».

Родригес-Диас: «Половые сношения в ближайшие нескольких недель следует свести к минимуму, но другие формы эротического общения, например, сексуальные сообщения и видеозвонки, эротическая литература и мастурбация - вполне допустимы».

Надо ли особым образом дезинфицировать секс-игрушки?

Родригес-Диас: «Мойте водой с мылом, этого вполне достаточно».

Как долго продлится пандемия, мы не знаем. Что вы посоветуете тем, кто сейчас свободен и не хочет ждать до ближайшего соития месяцами?

Родригес-Диас: «Даже если практиковать длительное воздержание вы не собираетесь, какое-то время вам и вашим знакомым режим все же лучше соблюдать. И чем раньше мы начнем это делать, тем быстрее снизится число новых случаев, и тем скорее мы сможем вернуться к привычному общению. Лучше не зацикливаться на будущем, а сосредоточиться на настоящем.

Постарайтесь за эти пару недель прислушаться к себе и направить энергию в правильное русло - подумайте, кого или чего вы на самом деле ищете. Этим вы вполне сможете заняться в одиночестве. Это прекрасная возможность освоить другие способы взаимодействия с новыми сексуальными партнерами, которых вы можете встретить в интернете, например, секс по переписке или видеозвонки».

Прощайте, любовницы и любовники?

Неожиданную проблему коронавирус устроил неверным мужьям и женам. Прежде они всегда находили место и время для физической встречи с предметом страсти. А в перерывах между тайными свиданиями могли откровенно поговорить о любви по телефону. В карантине же налево не убежишь, по смартфону не помурлыкаешь, поскольку днем и ночью рядом - официальный супруг (супруга) и дети. «Вопрос может показаться мелким, но он мешает заснуть значительному проценту населения», - утверждает французская журналистка Люсиль Беллан в издании Slate.fr.

Карантин вводится и в других странах, добрался он и до России. Пока, к счастью, не массово. Но те же пары россиян, возвращающиеся из других стран, обязаны теперь две недели провести в самоизоляции.Фото: Shutterstock

Как общаться теперь тайным любовникам, чтобы не вызвать подозрение у законных «вторых половин»?

Есть, конечно, оригиналы, готовые нарушить карантин с его штрафами, чтобы слиться в объятиях страсти. Особенно, если вожделенный объект живет поблизости. Но речь не о них.

Журналистка Беллан, изучив проблему в соцсетях, дает ряд рекомендаций.

«Проявляйте креативность, в зависимости от ситуации. Те, кто живет недалеко друг от друга, могут оставлять в окне некое послание - предмет или символический рисунок - напоминающее человеку, что вы помните о нем и желаете его.»

(Мне тут же вспомнился сериал «Семнадцать мгновений весны» и другие шпионские советские фильмы с цветочным горшком в окне явочной квартиры.)

« Если географическая дистанция слишком велика, то помогут советы философского клуба полиамории Шарлотты де Валейрес: старайтесь виртуально общаться каждый день, организуйте удаленный книжный клуб, читая одни и те же книги, ведите какой-то общий проект, обменивайтесь эротическими сообщениями, пересматривайте сообщения, фотографии, которыми вы ранее поделились.

Общение не обязательно должно носить сексуальный характер (оставьте это на потом, мы же не знаем, как долго это продлится). Если у вас есть возможность отправлять только одно сообщение в день, то убедитесь, что оно наполнено смыслом и будет подпитывать вашу связь в течение следующих 24 часов. Независимо от того, посылаете ли вы свою улыбку или румянец, это создаст атмосферу, наполненную близостью, которую вы разделяете с этим человеком».

Автор статьи в Slate.fr. советует сохранять бдительность. «Создавайте собственные коды, чтобы понимать друг друга с полуслова. Вместо «я тебя люблю» или «я хочу тебя», находите такие слова или выражения, которые не вызовут подозрений, но зато оживят ваши общие воспоминания».

Бдительность, действительно, необходима. В соцсетях сейчас много советов посылать в карантине возлюбленным свои фото и видео в обнаженном виде. Ну-ну… Самый богатый человек планеты Джефф Безос, скучая по любовнице, посылал ей свои обнаженные фото из душа. Позже смартфон владельца Амазон взломали политические противники, голая правда выплыла наружу. Пришлось Безосу развестись с женой, и отдать ей по суду 37 миллиардов баксов. Помните в карантине о его печальном примере.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Американский журнал Playboy уходит на долгий печатный карантин.

Этой весной знаменитый флагман и символ мировой эротической прессы, издававшийся целых 66 лет, выпустит свой последний номер с красотками в привычном глянцевом виде.

Глава Playboy Enterprises Бен Кон в своем блоге на платформе Medium сообщил, что отказ от печатной версии обсуждался уже давно. Однако принятие окончательного решения ускорилось из-за кризиса в связи с распространением коронавируса. «Мы перейдем к публикации всего нашего контента в первую очередь в цифровом варианте… Теперь Playboy сможет лучше соответствовать текущим пожеланиям читателей и принимать участие в разговоре каждый день, а не раз в три месяца».

В 2021 году компания вновь вернется к печатному формату, но уже «в различных новых формах». «Печать - это то, с чего мы начали, поэтому печать всегда будет частью того, кто мы есть».

Редакция российской версии журнала Playboy не закрывается. И будет выходить, как и прежде, четыре раза в год. Весенний номер ожидается 26 марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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