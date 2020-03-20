Специалисты собрали ответы на самые частые вопросы о коронавирусе
Коронавирус всех уже достал. Некоторые так нервничают, что помочь им может только психолог. Специалисты городской службы экстренной психологической помощи (горячая линия - «051» или «8 495 051» с мобильного) составили список из шести самых частых вопросов, с которыми сейчас звонят встревоженные вирусом москвичи.
«Мы понимаем, что для многих людей ситуация неизвестности очень тревожна, - сказала пресс-секретарь Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Наталья Цымбаленко. - Наши внимательные психологи поговорят с вами, выслушают вас, поддержат, снимут приступы паники. Помните, если вы находитесь в самоизоляции – вы не одни, мы всегда готовы помочь».
Рейтинг наболевших вопросов и ответы психологов на них выглядят так:
Вопрос 1.
Отвезти ли детей жить на дачу?
Ответ: Все зависит от вас. Если такая возможность есть, то да, лучше из города уехать.
Вопрос 2.
Что мне делать? Я привыкла гулять, а сейчас рекомендуют оставаться дома (волнует в основном пенсионеров. - Прим.).
Ответ: Можно попробовать найти домашние дела, приносящие удовольствие, успокаивающие - посмотреть интересные фильмы, почитать, заняться вязанием или готовкой. Стоит чаще общаться со знакомыми и близкими по телефону или видеосвязи.
Вопрос 3.
Как не паниковать чрезмерно?
Ответ: Оставьте за собой право на беспокойство, не вините себя. Но параллельно лучше загрузить себя делами, в том числе и домашними. Это очень помогает не думать только о коронавирусе.
Вопрос 4.
Мы стали сильно ругаться с мужем, так как он работает удаленно и сейчас дома. Что делать?
Ответ: Разделить пространство на рабочую зону и домашнюю. Остановиться и проговорить свои страхи и взаимные претензии. Возможно, что-то давно уже скопилось, и назрело время для откровенного разговора.
Вопрос 5.
Я получаю кучу сообщений из родительских чатов, от друзей, от родных с сообщениями о коронавирусе. Я чувствую, что меня это уже раздражает. Как быть?
Ответ: Вы можете сами контролировать свое участие в чатах и сети. Например, проверяйте новости три раза в день и не давайте этому потоку захватить себя. Доверяйте только проверенной информации и официальным данным.
Вопрос 6.
Мне уже плохо от количества информации о коронавирусе, но и не смотреть я не могу, какой-то замкнутый круг...
Ответ: Избыток информации не оставляет вам времени для собственных мыслей. Любая сложная ситуация в первую очередь требует замедления. Прекратите без конца мониторить новости, не обсуждайте эту тему со знакомыми. Попробуйте остановить панику внутри себя, послушайте приятную музыку, расслабьтесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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