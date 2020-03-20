МТС Медиа, Первый канал, фонд «Синдром любви» и инклюзивный проект «ВзаимоДействие» представят документальную лирическую комедию об актерах с синдромом Дауна

Премьера фильма состоится в эфире Первого канала в ночь с пятницы 20 марта на субботу 21 марта в 00:00, после премьерного показа картина будет доступна эксклюзивно и бесплатно на платформе МТС ТВ.

Фильм режиссера Юлии Сапоновой «Съесть Слона» — история из жизни театральной труппы, в которой играют молодые актёры с синдромом Дауна. Это история о мечте главной героини стать актрисой, об испытаниях ее друзей по театру на пути к премьере спектакля на площадке ООН в Женеве.

«Первым реализованным проектом МТС Медиа стал этот документальный фильм. Он создан в уникальном формате, который не ставит своей задачей напрямую вызвать сострадание у зрителя, а стремится заинтересовать и даже развлечь его этой удивительной историей. Мы уверены, что фильм найдет отклик у аудитории, поможет понять, что у всех людей одинаковые желания — радоваться жизни, творить, любить», — отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин.

Фильм «Съесть слона» является частью комплексной инклюзивной программы МТС, направленной на социализацию, обучение, творческое развитие и трудоустройство людей со специальными нуждами. В рамках собственных проектов компания помогает детям в реабилитации, приобретении специализированного оборудования и инвентаря, организации творческих мероприятий и развивающих курсов, направленных на раскрытие внутреннего потенциала, приобретение коммуникационных компетенций и погружение в профессии ребят с инвалидностью.

«Я не пыталась создать прямое социальное высказывание, — комментирует фильм автор идеи и режиссер фильма Юлия Сапонова. — Мне не нравится разделение людей на «они» и «мы» даже в положительном ключе. Через обычную, понятную для каждого историю, я хотела поделиться со зрителем своей любовью к необычным на первый взгляд героям. Мне хотелось через фильм передать другим хотя бы часть уникальных подарков, которые я получила от общения с ребятами. Для меня фильм — это попытка разделить со зрителем любовь к жизни и восхищение ее многообразием. И я буду очень счастлива, если он в том числе послужит изменению отношения общества к любым неординарным людям».

«В начале пути нас было трое — режиссер Юлия Сапонова, Маргарита Ребецкая, руководитель проекта «ВзаимоДействие», и я — и наше желание дойти до конца. Мы хотели найти самый подходящий кино-язык и форму для передачи спонтанности, радости и реальности происходящего с героями — в таком ракурсе тема людей с синдромом Дауна еще никогда не была показана. Этот фильм должен приносить исключительно положительные, радостные эмоции, тогда такой опыт может послужить толчком для зрителя к изменению модели поведения, вдохновить, сформировать положительный опыт взаимодействия со «сложной» темой. За время съемок было отснято 360 часов хронометража, основной конфликт картины поменялся, команда фильма собиралась по ходу работы. Было потрясающее ощущение общности. Это был трудный, но захватывающий процесс», — рассказывает продюсер картины Олеся Овчинникова.

«Фильм «Съесть слона» важен тем, что не говорит прямо о диагнозе героев, ни к чему «в лоб» не призывает. Фильм показывает ребят с синдромом Дауна обычными людьми, которые независимо от наличия синдрома находятся в абсолютно жизненных для миллионов людей ситуациях: испытывают страх, выясняют отношения, испытывают чувства друг к другу. Для нас это достаточно новая постановка вопроса. К людям с дополнительной хромосомой относятся или с неприятием и отчужденностью, а вследствие матери отказываются от своих особенных детей в роддоме, либо испытывают к ним жалость. А на самом деле людей с синдромом Дауна не нужно жалеть. Как и любому другому человеку им нужна простая человеческая поддержка», — рассказывает председатель попечительского совета Благотворительного Фонда поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» Дмитрий Сергеев.