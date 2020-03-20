Центробанк не помог: Рубль снова ослаб до 80 за доллар

В пятницу, 20 марта, все аналитики ждали главного события - заседания совета директоров Банка России. В ЦБ должны были решить, что делать с ключевой ставкой. От нее зависит многое: и стоимость кредитов, и курс рубля, и инфляция, и даже рост экономики. Регулятор решил пойти на компромисс и оставил ставку на том же уровне - 6% годовых.

- Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью, - говорится в официальном сообщении Центробанка.

Большинство аналитиков предсказывали именно такой сценарий. В нынешних условиях он наиболее адекватный. Тем не менее многие эксперты ждут, что ЦБ начнет смягчать денежно-кредитную политику. То есть будет постепенно снижать ставку, чтобы стимулировать экономику. Как это сделали многие развитые и развивающиеся страны.

- Думаю, это позитивный сигнал. В следующий раз можно ожидать снижения ставки, как это планировалось ранее. Нашей экономике нужны более мягкие условия, - считает Александр Купцикевич, аналитик FxPro. - К концу апреля будет понятнее, к каким последствиям приведет пандемия короновируса. Но, как мне кажется, пик паники уже позади. Сейчас внимание инвесторов будет более рациональным. Они перестанут бездумно бежать из всех рискованных активов, а станут пристальнее изучать реальные экономические показатели.

- Траектория роста российской экономики будет во многом зависеть от масштаба последствий дальнейшего распространения коронавируса и принимаемых мер по борьбе с ним, их влияния на производственную деятельность и спрос, а также деловые и потребительские настроения, - говорится в сообщении ЦБ.

Примечательно, что рубль на решение Центробанка отреагировал падением. С утра за доллар давали меньше 78 рублей, а во второй половине дня курс американской валюты на Мосбирже достиг почти 80 рублей. По мнению экспертов, это произошло потому, что рынки закладывали рост ключевой ставки примерно на 1%. И это привело бы к укреплению рубля. Но ЦБ поступил мягче, чем это предполагал рынок. Отсюда и ослабление рубля.

Кстати, некоторые эксперты и бизнесмены давно требуют от Центробанка опустить ставку как можно ниже. К примеру, владелец «Русала» Олег Дерипаска.

- Снижение ставки - единственная действенная мера по сглаживанию экономического спада из-за вируса. Ставку нужно снижать до 3,5%, - написал он в преддверии заседания ЦБ в своем телеграм-канале.

Но ЦБ его не послушал. Наверное, потому, что такое резкое уменьшение ставки привело бы к резкому росту курса доллара. В следующий раз совет директоров будут обсуждать денежно-кредитную политику через месяц - 24 апреля.

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