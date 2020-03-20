2020-03-20T16:15:10+03:00
Наука

Ученые выяснили, можно ли победить коронавирус водкой

Появилась информация, что спирт концентрацией от 30 % может быть эффективен против коронавируса
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Появилась информация, что спирт концентрацией от 30 % может быть эффективен против коронавирусаПоявилась информация, что спирт концентрацией от 30 % может быть эффективен против коронавирусаФото: Shutterstock
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В электронной библиотеке, принадлежащей американской лаборатории Колд-Спринг-Харбор (Нью-Йорк), опубликовала статья про тестирование антисептиков ВОЗ. Согласно результатам проведенного эксперимента, спирт (этанол и пропанол) концентрацией от 30 % может быть эффективен при подавлении коронавируса.

Лаборатория Колд-Спринг-Харбор известна в мире своими исследованиями в области онкологии, нейробиологии, генетики растений и биоинформатики. Правда, стоит обратить внимание на то, что публикуемая в электронной библиотеке bioRxiv информация не считается в строгом смысле слова научно-доказанной, это лишь текущие результаты тестирования антисептиков. Результаты тестов выносятся на обсуждение научной общественности.

Но тем не менее, это весьма важные результаты!

Всё началось с эксперимента: ученые тестировали антисептики с концентрацией алкоголя не ниже 60 %, как рекомендует ВОЗ. Растворы с содержанием этанола и пропанола такой высокой концентрации при взаимодействии с новым вирусом, убивали его в течение 30 секунд.

Меры профилактики вирусных инфекций.

«А что если концентрацию понизить?», - подумали ученые. И опытным путем выяснили, что растворы сохраняют эффективность и при концентрации спирта от 30 %. Биологи высказали предположение, что спиртовые растворы с концентрацией спирта от 30 % могут быть эффективны для дезинфекции рук и позволят эффективно противостоять распространению коронавируса. Также растворы, вероятно, можно использовать для обеззараживания поверхностей в общественных местах и медучреждениях.

Для нас это более чем обнадеживающие новости. Значит, можно-таки дезинфицировать все вокруг обычной водкой! Ну, если конечно, американским ученым удастся доказать выводы своих тестов. А мы за этим обязательно последим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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