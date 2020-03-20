Пережить коронавирус и не убить соседей: какие законы вам в этом помогут

Ситуация, когда почти все сидят по домам, непростое испытание для добрососедских отношений. Раньше, например, когда я оставалась в будний день дома поработать, в квартире была почти идеальная тишина. А сейчас… Под окнами орут дети (а у меня второй этаж), у соседей со всех сторон громкая музыка… Сосредоточишься тут.

Напоминаем, как такую и другие подобные ситуации разрешает российское законодательство.

1. У СОСЕДА ДИСКОТЕКА

Ограничения по шуму устанавливаются санэпиднормами и региональными законами о тишине. Поэтому, в зависимости от региона, они могут отличаться.

Наиболее стандартные нормы такие:

-днем (с 7 до 23 часов или с 8 до 22 часов — в зависимости от региона) уровень шума не должен превышать 55 дБ,

-ночью (с 23 до 7 часов или с 22 до 8 часов) полагается соблюдать тишину: уровень шума — не более 45 дБ.

Что было понятно, громко включенный телевизор обычно создает шум до 70 дБ, дрель — до 110 дБ, некоторые музыкальные инструменты — до 130 дБ.

В некоторых регионах действуют более жесткие нормы. Например, в Москве, помимо обычных ограничений с 23 до 7 часов существуют отдельные правила для ремонта в квартирах. Шумные работы разрешены по будням и субботам с 9.00 до 19.00 с перерывом на тихий час с 13.00 до 15.00, а в выходные и праздники вообще запрещены (новостройки - исключение, для них особые правила).

Санкции за нарушения для слишком шумных граждан — предупреждение или штраф в размере 1-2 тысяч рублей.

Но главный вопрос — а как призвать нарушителей к ответу? Если покой очевидным образом нарушается ночью, эксперты рекомендуют звать участкового. Он составит протокол, а при систематических нарушениях выпишет штраф.

- Но иногда бывает очень сложно определить, откуда раздается шум, так как не все собственники квартир впускают представителя полиции и соседей к себе в квартиру, - предупреждает адвокат Светлана Жмурко.

Более эффективный путь (если концерты по ночам достают не только вас) — писать участковому коллективную жалобу с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности виновных. Коллективную «телегу», грамотно составленную, сложнее проигнорировать.

Проблематичнее бороться с дневным шумом. Чтобы доказать превышение норм, надо уровень шума измерить. Для чего вызвать санэпидстанцию или другую аккредитованную на такие работы организацию. Получив результаты, можно жаловаться в Роспотребнадзор. Или даже в суд — понадобится экспертное заключение, что чрезмерный шум приносит вам моральные страдания или материальный ущерб (например, мешает работать в условиях карантина — и именно из-за этого вы потеряли в деньгах).

Другое дело, что соседи ну очень должны достать, чтобы идти таким путем, - проще попробовать договориться миром.

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2.ДОСТАЛИ КУРИЛЬЩИКИ

Напомним, что в многоэтажке нельзя курить:

- в подъезде,

- в лифте,

- под окнами,

- в непосредственной близости от подъезда.

За нарушение — штраф от 500 до 1500 рублей (если факт курения в неположенном месте удастся доказать).

Много шума было вокруг изменений в правила противопожарного режима, вступившие в силу с 1 октября 2019 года. Их интерпретировали так, что теперь запрещается курить на балконах. Но в МЧС разъяснили, что новые санкции (штрафы в 3000-5000 рублей) ждут балконных курильщиков только в том случае, если они неосторожно обращаются с огнем и создают угрозу пожара.

Главный способ борьбы с дымящими в неправильных местах соседями тот же, что и с шумными, - звать участкового и составлять протокол об административном правонарушении. А главная сложность — поймать нарушителя с поличным: затушить сигарету и сбежать — дело недолгое. В некоторых домах, впрочем, с этой миссией вполне успешно справляются — достаточно в нужных местах установить видеокамеры.

Известны и случаи, когда удавалось привлечь к ответственности курящих на балконе - на основании того, что дым попадает в квартиру сверху и наносит вред здоровью ее жильцов. Так, например, житель Новосибирска смог через суд «наказать» курящего соседа на 5 тысяч рублей. Аналогичный случай был в Красноярском крае.

3. ЗВЕРЮШКИ ГАДЯТ

Да, с собаками сейчас многие стали гулять чаще. А чего ж не погулять, если хозяева все равно дома? Выросло и число недовольных тем, что песики оказываются на детской площадке или оставляют «добро» на газонах. Когда с четвероногими гуляют рано с утра или поздно вечером, это меньше бросается в глаза.

Что тут стоит помнить?

Законом запрещается:

- выгуливать собак из списка опасных пород (их 12) без поводка и намордника,

- позволять песику свободно бегать вне специально отведенных мест,

- гулять с собакой на территории школ, детских садов, больниц и т.п.

- натравливать питомца на людей и животных, специально вызывать у него агрессию,

- гулять с псом в пьяном виде,

- позволять детям до 14 лет выводить собак крупных пород,

- оставлять за собой собачьи «отходы».

За большинство этих нарушений штрафы устанавливаются на местном уровне, в зависимости от региона, - в основном не очень большие, до 2000 рублей.

Правда, некоторые из установленных норм собачникам выполнить просто невозможно. Например, песьи фекалии запрещено выбрасывать в обычные урны — экскременты не должны перемешиваться с бытовым и пищевым мусором. Но специальных дог-боксов у нас практически нигде нет. Мало где есть и специальные площадки для выгула собак.

Отдельный вопрос — если чья-то собака (а иногда целый выводок собак) гадит непосредственно в подъезде. Ежели это происходит постоянно, можно ссылаться на нарушение санитарно-гигиенических норм и жаловаться в санэпиднадзор.

Если собака нанесла ущерб чьему-то здоровью и имуществу (покусала, например) — жаловаться следует участковому.

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