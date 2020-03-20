Путин подписал указ о «детском пособии»

Еще одна инициатива, прозвучавшая в Послании президента России в январе, обрела вид официального документа. Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет.

Согласно этому указу, право на пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка получают семьи, имеющие среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на душу населения, установленную в этом регионе. Так сложно формулировать понадобилось из-за того, что в каждом регионе прожиточный минимум свой, и на Чукотке он существенно отличается от того, что в Ростовской области.

Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет.Фото: Shutterstock

Правительство до 1 апреля должно утвердить перечень документов, которые необходимы для назначения этой выплаты. А до 30 ноября - провести оценку уровня доходов семей, которым полагается эта выплата. Любопытно, что президент отдельно рекомендовал «не учитывать эту выплату при учете доходов семьи».

При этом само пособие назначается «задним числом»: все, кому оно полагается, получат деньги, начиная с 1 января 2020 года.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Историческое Послание Путина Федеральному собранию: Как нам победить бедность

ЛЮДИ ХОТЯТ ПЕРЕМЕН

- Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены.

Судьба России зависит от того, сколько нас будет. Сколько детей родится в семьях, какими они вырастут, что сделают для страны.

Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в очень сложный демографический период. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений на одну женщину, в 2019 году составил 1,5. Для нашей страны - мало. Для сравнения: 1,3 было в 1943 году. Правда, еще хуже было в 90-х годах. В 1999-м, например, 1,16. Хуже, чем во время войны. (подробности)