В Ростовской области больше тысячи детей-сирот получат ключи от новых квартир в этом году

Светлая, красивая квартира и при этом своя - мечта многих, а особенно если детство и юность прошли в доме-интернате или приемной семье. Но для детей-сирот из Красносулинского района она вот-вот станет явью. Уже в апреле ключи от собственного жилья там получат те ребята, кому в этом году исполнилось 18 лет.

ОЧЕРЕДНОСТЬ БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАНА

Известно, что за последние пять лет из федерального и областного бюджетов было выделено более пяти миллиардов (!) рублей для покупки шести тысяч помещений для детей-сирот. Так, еще в 2015 году очередность составляла 6 005 человек и жильем обеспечивалась только пятая часть. Но благодаря системной работе очередь сокращается: уже в 2018 году в списке оставалось 3 770 человек и квартиры были приобретены для 43% из них. А до конца 2024 года по поручению Правительства РФ очередность для детей-сирот в Ростовской области будет ликвидирована.

- Уже в этом году в 47 муниципальных образованиях регионах жилые помещения предоставляются сиротам по достижении ими совершеннолетия, - рассказал замминистра строительства, архитектуры и территориального развития РО Сергей Вифлянцев. - Речь идет о 547 сиротах, что составляет 40% от списка текущего года. Всего же 2020-м планируется приобретение жилья для 1193 детей-сирот. А на реализацию этой задачи в областном бюджете предусмотрены средства в сумме 1 182,6 млн рублей.

Будущие новоселы уже мечтают о новоселье. Фото: Управление информационной политики РО.

«КЛЮЧИ ПОЛУЧАТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ»

Надо сказать, что Красносулинский район - один из лидеров в этом вопросе. В 2018 году квартиры тут получили 58 детей-сирот, тогда был заселен многоквартирный жилой дом, для других одиннадцати ребят жилье купили на вторичном рынке. А в 2019 году новоселье отпраздновал еще 31 ребенок-сирота.

- В сводный список подлежащих обеспечению жильем на текущий год включены 29 детей-сирот, из которых только шесть человек старше 18 лет, у остальных совершеннолетие наступает в этом году, - говорит начальник отдела опеки и попечительства управления образования Красносулинского района Юлия Ткаченко. - Таким образом, не обеспеченных жильем детей-сирот просто не будет. Те, кому уже исполнилось 18 лет, ключи от квартир получат в самое ближайшее время - в апреле, остальные - сразу после того, как отметят совершеннолетие.

В Красносулинском районе жилье в этом году получат 29 детей-сирот. Фото: Управление информационной политики РО.

Тем более, что квартиры для них уже выбраны и закуплены на вторичном рынке недвижимости, так как новых многоквартирных домов в этом районе застройщики пока не строят.

И ОДНУШКИ, И ДВУШКИ

По словам специалиста, площадь однокомнатной квартиры составляет 30-31 кв.м, но есть и те, кому повезет переехать в двухкомнатные площадью 43-45 кв. м. Цена последних такая же - в пределах 987 тыс. рублей, только расположены они не в центре города. Их, к слову, закуплено три.

- Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета и средств федерального бюджета, поступающих в областной бюджет на эти цели, - рассказывает начальник управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Галина Неграмотнова. - В нынешнем году выделены средства на приобретение 29 жилых помещений в размере чуть больше 28 млн рублей. Выбраны 27 квартир, еще две будут приобретены по итогам торгов в апреле. Все квартиры находятся в хорошем состоянии, соответствуют прописанным в законодательстве РФ техническим и санитарным нормам, готовы к заселению, так как не требуют текущего и капитального ремонта. В них есть вода, газ, централизованное или индивидуальное отопление.

«УЮТНО И ТЕПЛО»

Надо было видеть глаза будущих новоселов, впервые увидевших собственные квартиры, в которых они будут жить уже совсем скоро. Одна из них - Виринея Комарова. Сейчас девочка учится в 10 классе и живет в приемной семье. Там у нее своя комната, а теперь будет и собственная квартира.

Виринея Комарова хочет стать поваром и уже оценила свою будущую кухню в новой квартире. Фото: Управление информационной политики РО.

- Не верится, что это моя квартира, очень неожиданно и волнительно, - светится от счастья будущий новосел. - Но мне здесь очень нравится: уютно, очень тепло, отличный ремонт и все прекрасно. Вот здесь, пожалуй, поставлю диван, там - кресло для гостей, чтобы была такая маленькая гостиная. А еще хочу выучиться на повара, поэтому кухня для меня - очень важный момент, а на этой уже есть и вся мебель, и даже посуда.

Правда, ждать ей пока чуть дольше других: 18 лет Виринее исполнится только в сентябре. Но уже эта так понравившаяся девушке квартира точно будет числиться за ней.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

- Вот уже на протяжении нескольких лет мы вместе с районной администрацией проводим объезд приобретаемого жилья, проверяя его качество, - говорит председатель Общественной палаты района Любовь Кравченко. - Это нормально, что к нему предъявляются высокие требования, и сейчас вопросу обеспечения жильем детей-сирот уделяется большое внимание со стороны и федеральных, и областных властей. Остается только по-человечески пожелать, чтобы будущим новоселам в них всегда было тепло и уютно.

Во всех квартирах очень хороший ремонт. Фото: Управление информационной политики РО.

К слову, на Дону работа по обеспечению жильем детей-сирот идет на опережение. Уже сейчас в муниципальный список включают всех, достигших 14-летнего возраста, и направляют на согласование в региональное министерство образования, где сформируют сводный список тех, кому необходимо жилье в будущем году.