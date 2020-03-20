Пользователи узнают главные новости о пандемии, проверят свои знания с помощью теста, найдут номер горячей линии и список сервисов, которые помогут решить бытовые вопросы и не заскучать во время самоизоляции.

В мини-приложении COVID-19 легко следить за изменениями в ситуации вокруг коронавируса. Из него можно открыть тематическую ленту о коронавирусе, где собираются материалы от проверенных источников. Также уже сейчас во вкладке «Обзор» мобильного приложения VK доступен виджет мини-приложения. В дальнейшем в нём будет отображаться вся главная информация на данный момент — например, изменение числа заражений или отмена крупных мероприятий.

ВКонтакте создала единый центр информации по коронавирусу

Также в мини-приложении есть вся основная информация о COVID-19: симптомы, пути распространения, советы по защите здоровья. Материалы основаны на рекомендациях ВОЗ, Минздрава и Роспотребнадзора. Они регулярно дополняются, если становятся известны новые сведения. Здесь же можно найти телефон горячей линии, куда нужно позвонить при первых признаках ОРВИ, и ссылки на официальные сообщества ответственных ведомств.

Пользователи могут проверить, насколько хорошо они ориентируются в теме коронавируса, а какие их знания — ошибочны. В этом поможет тематический тест, результатами которого можно поделиться с друзьями.

Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:

«Сегодня борьба с распространением COVID-19 — главная задача для каждого из нас. Чем раньше мы снизим риски для здоровья, своего и окружающих, тем проще будет разбирать последствия. Есть две опасных крайности, в которые нельзя впадать в такой ситуации: это паника и, наоборот, беспечность. Избежать их помогает банальная информированность — и мы ВКонтакте хорошо понимаем, какую за это несём ответственность как крупнейшая в рунете информационная площадка».

Кроме того, в мини-приложении собраны идеи, как провести время дома с пользой и удовольствием. Например, здесь есть подборки игр, видео, подкастов и образовательных проектов, а также сервисы, чтобы заказать еду и вызвать такси.

Мини-приложение COVID-19 открывается при нажатии на виджет во второй вкладке мобильного приложения VK, а также по прямой ссылке: vk.com/covid19

Ранее ВКонтакте предложила пользователям оформить трёхмесячную подписку на музыку за 1 рубль, запустила ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников (vk.com/feed/coronavirus), совместно с ВОЗ подготовила статью о коронавирусе, а вместе с художниками из программы VK Talents — комиксы с рекомендациями, как защитить себя.