Запланированные на весну мероприятия председательства России в ШОС и БРИКС переносят на более поздний срок.

В связи с мерами, принятыми Координационным советом при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, а также введенными рядом государств ШОС и БРИКС ограничениями на официальные зарубежные поездки, на межведомственном совещании по вопросам проведения мероприятий российского председательства в ШОС в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году принято решение о переносе запланированных на вторую половину марта и апрель 2020 года мероприятий.

«Российская Федерация предпринимает все необходимые меры по защите здоровья своих граждан и иностранных представителей, пребывающих на территории нашей страны, – заявил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019 –2020 годах и объединении БРИКС в 2020 году Антон Кобяков, – Мы находимся в постоянном рабочем контакте с Координационным советом. Убежден, что совместными усилиями будет обеспечено успешное выполнение всех намеченных в рамках председательства России в ШОС и БРИКС задач. Что касается перенесенных мероприятий, то новые сроки их проведения будут определены Оргкомитетом по предложениям профильных российских ведомств с учетом развития санитарно-эпидемиологической ситуации в мире. При этом хотел бы отметить, что часть запланированных в марте-апреле мероприятий будет реализована в новом формате – режиме видеоконференций».