Тест «КП»: Насколько ты защищен от нового коронавируса?
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1Как правильно называется вирус?
Правильный ответ:
2Откуда пошла эпидемия
Правильный ответ:
3Главные симптомы:
Правильный ответ:
4Сколько длится инкубационный период:
Правильный ответ:
5На каком расстоянии безопасно держаться от других людей, чтобы не заразиться?
Правильный ответ:
6Через какой предмет выше риск заразиться?
Правильный ответ:
7Чем нужно мыть руки, чтобы не заразиться?
Правильный ответ:
8Где безопаснее проводить досуг?
Правильный ответ:
9Если поднимается температура, начался кашель, другие симптомы простуды, нужно:
Правильный ответ:
10Где искать самую проверенную информацию о коронавирусе?
Правильный ответ:
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ой-ой-ой, вы часом, не робот? Говорят, роботам можно ничего не знать о коронавирусе - они им точно не заболеют
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Что ж, если все вокруг вас будут очень осторожны, и у вас есть неплохие шансы не заразиться. Но лучше все-таки пройдите тест еще раз, чтобы запомнить правильные ответы.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы точно не главный санитарный врач? Ко встрече с инфекцией готовы!
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ИСТОЧНИК KP.RU