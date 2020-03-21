2020-03-20T20:03:48+03:00
Конкурсы и тесты

Тест «КП»: Насколько ты защищен от нового коронавируса?

Оксана КАЛЬНИНА
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1Как правильно называется вирус?

Правильный ответ:

2Откуда пошла эпидемия

Правильный ответ:

3Главные симптомы:

Правильный ответ:

4Сколько длится инкубационный период:

Правильный ответ:

5На каком расстоянии безопасно держаться от других людей, чтобы не заразиться?

Правильный ответ:

6Через какой предмет выше риск заразиться?

Правильный ответ:

7Чем нужно мыть руки, чтобы не заразиться?

Правильный ответ:

8Где безопаснее проводить досуг?

Правильный ответ:

9Если поднимается температура, начался кашель, другие симптомы простуды, нужно:

Правильный ответ:

10Где искать самую проверенную информацию о коронавирусе?

Правильный ответ:
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ой-ой-ой, вы часом, не робот? Говорят, роботам можно ничего не знать о коронавирусе - они им точно не заболеют
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Что ж, если все вокруг вас будут очень осторожны, и у вас есть неплохие шансы не заразиться. Но лучше все-таки пройдите тест еще раз, чтобы запомнить правильные ответы.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы точно не главный санитарный врач? Ко встрече с инфекцией готовы!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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