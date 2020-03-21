Анекдоты: Если девушка в твоем присутствии ведет себя как дура - значит, она в тебя влюблена... Ну или дура
- Меня муж бросил. А сегодня позвонил и сказал, что пошутил. А я уже нового нашла. Так неловко, блин...
* * *
Таможенник умер и попал на небо. Ему говорят:
- Сейчас решим, куда тебя - в ад или в рай.
Он:
- А нельзя где-то на границе?
* * *
В баре грустный мужик заказывает рюмку за рюмкой. В конце концов бармен не выдерживает и спрашивает:
- Что случилось-то?
- Да блин. С женой поругался. Она обещала месяц со мной не разговаривать.
- Да уж... Представляю, как тебе хреново.
- И не говори! Сегодня последний день...
* * *
- Как в наши дни отличить реальную новость от фейка?
- Все просто. Если новость нормальная и адекватная, скорее всего, это фейк. И наоборот, если несут какую-то несусветную дичь - скорее всего, это реальная новость.
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Первым топ-блогером был Винни-Пух. Он нес всякую чушь, не скрывал, что в голове у него опилки, писал с ошибками, но его все любили и подкармливали.
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Рассеянный рыбак забыл в автобусе корзину с уловом. Через пять дней в местой газете появилось объявление: «Оставивший корзину с рыбой в автобусе номер 57 может зайти в гараж и забрать автобус».
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- Любимый, ты помнишь, как мы познакомились?
- Двадцать минут назад ты подсела ко мне и сказала, что либо я твой парень, либо у тебя пистолет.
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В Израиле зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Жена задушила мужа после первых трех дней совместного пребывания в карантине.
ИСТОЧНИК KP.RU