Анекдоты: Если девушка в твоем присутствии ведет себя как дура - значит, она в тебя влюблена... Ну или дура

- Меня муж бросил. А сегодня позвонил и сказал, что пошутил. А я уже нового нашла. Так неловко, блин...

* * *

Таможенник умер и попал на небо. Ему говорят:

- Сейчас решим, куда тебя - в ад или в рай.

Он:

- А нельзя где-то на границе?

* * *

В баре грустный мужик заказывает рюмку за рюмкой. В конце концов бармен не выдерживает и спрашивает:

- Что случилось-то?

- Да блин. С женой поругался. Она обещала месяц со мной не разговаривать.

- Да уж... Представляю, как тебе хреново.

- И не говори! Сегодня последний день...

* * *

- Как в наши дни отличить реальную новость от фейка?

- Все просто. Если новость нормальная и адекватная, скорее всего, это фейк. И наоборот, если несут какую-то несусветную дичь - скорее всего, это реальная новость.

* * *

Первым топ-блогером был Винни-Пух. Он нес всякую чушь, не скрывал, что в голове у него опилки, писал с ошибками, но его все любили и подкармливали.

* * *

Рассеянный рыбак забыл в автобусе корзину с уловом. Через пять дней в местой газете появилось объявление: «Оставивший корзину с рыбой в автобусе номер 57 может зайти в гараж и забрать автобус».

* * *

- Любимый, ты помнишь, как мы познакомились?

- Двадцать минут назад ты подсела ко мне и сказала, что либо я твой парень, либо у тебя пистолет.

* * *

В Израиле зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Жена задушила мужа после первых трех дней совместного пребывания в карантине.