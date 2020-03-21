Эх, лук, тетива: Что заставляет средний класс столицы метить в Робин Гуды

В будний день в Измайловском парке пустота. В одноэтажном здании мигает вывеска «ТИР». Стрелять здесь можно не только из воздушек, но и из модного лука. В клуб «Десять ярдов» записаны сотня поклонников первобытного оружия.

ЦЕЛЬСЯ В 3D-МЕДВЕДЯ

По воскресеньям ходит детская группа (с 11 лет), взрослые - ежедневно. Заправляет всем Николай Протасов. Десять лет назад он был руководителем отдела продаж. Сейчас его спортклуб входит в Российскую федерацию стрельбы из лука.

Первым делом спрашиваю у него, не собираются ли закрываться из-за мер профилактики распространения проклятого коронавируса.

- Как аттракцион - мы работаем. Если руководство парка скажет закрыться - послушаемся. А вообще на занятиях у нас не бывает нужной квоты в 50 человек (согласно последнему распоряжению мэра Москвы в столице отменены мероприятия, где могут одновременно присутствовать более 50 человек. - Ред.).

Николай протягивает мне деревянный классический лук. Чтобы растянуть тетиву, надо приложить силенок. Затем наставник дает блочный лук. Как у Рэмбо! Стрела входит в мишень так, что двумя руками не достать. Есть еще «олимпик» - разновидность, в которой допускаются материалы и форма, разрешенные Олимпийским комитетом.

Бить в мишени скучно. На выручку приходит 3D-стрельба - объемные модели животных. Стреляют по ним не только в тире, но и на пересеченной местности.

ЗАЧЕМ ЛУЧНИКУ ШТАНЫ ПОВАРА

В основном на стрельбу ходят люди за тридцать. На соревнованиях встречаются и 70-летние спортсмены. Но что заставляет москвичей после дня в офисе мчаться в тир?

- Думаю, это красиво! Я читал руководство по стрельбе XVI века, где автор писал, что правильная стойка вызывает эстетическое восхищение. Бывают турниры, где спортсмены - в исторических костюмах. Хотя на официальных соревнованиях форма просто белая, - говорит Николай.

В магазинах спец-одежды стрелки берут поварские или медицинские костюмы. На тренировках занимаются в обычной спортивной одежде.

ПОЧЕМУ РЕБЕНКУ ЛЕГЧЕ

Моя очередь стрелять. На руку надевают крагу, чтобы тетива не отскочила и не оставила синяк. В голове нужно держать правильный наклон корпуса, положение рук. Наставник корректирует меня и дает сигнал отпустить тетиву. Стрела летит в огузок нарисованному на мишени кабану.

После меня стреляет десятилетняя девочка, которая заглянула в тир с мамой, гуляя в парке. Малышка без проблем растягивает тугой лук и делает меткий выстрел после подстройки инструктора. Как она удержала тетиву? Фокус прост: с моим двухметровым размахом плеч нужно тянуть дальше, чем щупленкой школьнице.

Через пару выстрелов поднывает бицепс.

- У новичков всегда так. На самом деле руки и кисти должны быть расслаблены, натяжение держим спиной. Перед тренировкой разминаются с резиновыми жгутами - тянут в разные стороны, чтобы подготовить мышцы. Минимальный травматизм: за все годы травмировалась лишь одна девушка, она встала на щит, и он выскользнул у нее из-под ног. Натягивая тетиву, спину никто не сорвал, - объясняет инструктор.

ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ

Не так давно в России лук с силой натяжения тетивы более 60 фунтов (27,2 кг/силы) приравняли к оружию. (Еще о луках и арбалетах, а также о поправках к закону «Об оружии») Его нужно хранить в сейфе, перевозить в чехле, а для покупки сначала пять лет владеть гладкоствольным ружьем. Те, где сила натяжения меньше, считаются спортивным инвентарем.

С «Комсомолкой» согласился пообщаться один из активных участников сообщества лучников, попросив не указывать его имя:

- В Европе, например, лук считается оружием только в Беларуси. В остальных странах это спортинвентарь для отдыха и развлечения. Но охотиться из него все равно в большинстве стран нельзя. В некоторых штатах США можно, но лишь с лицензией. Чтобы лук стал эффективным оружием, нужно очень долго заниматься. Его натянуть не каждый сможет, а прицелиться и выстрелить... Если вы пошли на медведя или кабана - у вас только один шанс. Такая охота не для всех.

Выстрел в 27,2 кг/силы остановят щит для мишени и 3D-модель. А если сила больше - стрела пройдет насквозь.

- В современной России не зафиксировано ни одного случая, когда лук использовали как оружие. Арбалет - дважды. Кухонный нож - самое распространенное орудие убийства. Но его почему-то не признают оружием.

За луки теперь отвечает Росгвардия - как и за прочий оборот оружия. Спортсмены боятся, что по пути на соревнования их может остановить патруль. Как докажешь, что лук не боевой? Покажешь упаковку, где указана сила? А если не сохранилась? И это же не официальный документ.

- Силовики понимают, что закон несовершенен, и пока никого не проверяют. Работают над поправками. Но владельцы луков предпочитают не испытывать судьбу и заниматься только в тирах.

Цена вопроса.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Что развивает

- Общую координацию.

- Умение управлять своим телом.

- Прокачивает мышцы спины, появляется осанка.

- Работают ноги: за тренировку стрелок проходит 5 км, чтобы вытащить стрелы из мишени и обратно.

- Гимнастика для глаз: вы постоянно переключаете фокус зрения.

- Хорошо дисциплинирует ребенка. В секции обычно берут с 10 - 11 лет. Но можно заниматься и с семи лет.

А в 14 - 16 лет дети уже могут запросто выступать на взрослых соревнованиях.

Конкретно

Где пострелять

«Десять ярдов»

Большого Круга аллея, вл. 7 (м. «Шоссе Энтузиастов», ст. МЦК «Соколиная Гора»)

200 руб. - 6 выстрелов. Детская тренировка - 600 руб. за полтора часа. Взрослые - 1000 руб. за три часа.

«Лабиринт»

Кутузовский проспект, 12, стр. 1 (м. «Киевская», «Кутузовская», «Международная», «Выставочная»)

1500 руб/час - обучение с оборудованием клуба

«Варяг»

Кутузовский проспект, 36, стр. 4 (м. «Кутузовская»)

10 выстрелов в тире - 250 руб. Самостоятельная стрельба из лука - 500 - 950 руб. Занятие с инструктором - 2200 - 2500 руб.

SHOOTER

Сущевский Вал, 5, стр. 11 (м. «Савеловская»)

10 выстрелов в тире - 300 руб., 1800 руб./час

«Гепард»

Волоколамское шоссе, 86 (м. «Тушинская», «Спартак»)

Тренировка - 1600 - 2400 руб., 500 руб./одно занятие в детской секции.

«Белый крест»

Адмирала Руднева, 20 (м. «Бунинская аллея»)

1400 руб./занятие с тренером. 5 занятий - 6000 руб.