От слова «жечь»: 105 лет назад родился Георгий Жженов

Историю, как именно актер Георгий Жженов попал в 1938 году на Колыму, он описывал и сам.

Его рассказы можно прочесть, но лично меня заворожил один эпизод. Артисты едут на съемки во Владивосток. Поезд, веселая компания. Николай Крючков, Петр Алейников, Георгий Жженов. Последнему чуть больше двадцати. И тут рядом оказывается американец, блестяще говорящий по-русски.

«Нам безразлично было - американец он, негр или папуас! - вспоминал Георгий Степанович. - Иностранцев мы рассматривали исключительно с точки зрения наличия хороших сигарет». Хорошие сигареты аукнулись серьезно. С тех пор Жженов встречался (случайно, и никогда тет-а-тет) с американцем еще дважды, мимоходом. А потом кто-то написал донос.

Доносчик потом приходил к Жженову и просил прощения, но дочь Марина Жженова рассказывала: имени отец так и не назвал. Артист знал, что такое быть родственником обвиняемого, на собственном примере: ранее по докладу «куда следует» был арестован его брат, после чего всю огромную семью выслали в Казахстан, а Жженов уезжать из Ленинграда отказался. У него были съемки, чудесный дебют в кино - в «Ошибке героя», в роли тракториста. Парнишка, парень молодой оказался внезапно на втором курсе у Сергея Герасимова в Ленинградском техникуме сценических искусств. Герасимов заступился за ученика, в Казахстан не отпустил.

В автобиографических записках Жженова есть множество деталей, рассказывающих об опыте выживания в лагере, в котором он оказался после общения с американцем. Парню с деревенскими корнями помогал Джек Лондон, внушивший мальчику, что если уж попал в тяжелые условия, то прими эти правила игры. Так Жженов на Колыме смог и шофером стать, и на золотых приисках поработать, и понять, почему его брат Борис на последнем свидании передал памятку: что делать, если арестуют.

У Георгия Степановича все герои становились положительными. Даже западный резидент перековался.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фамилия «Жженов» образовалась от глагола «жечь»: однажды кто-то из прадедов вполне прозаически угорел в баньке. Хотя были шутки и про «Женова», поскольку в биографии Георгия Степановича было четыре жены. Первой, совсем юной, он посоветовал отказаться от него во время тюремного свидания.

Говорят, он мог водить все - даже вертолет. Обожал машины и свою «Победу», купленную после реабилитации в Ленинграде, называл ласково «Ингрид Бергман», в честь любимой актрисы. Однажды бедолагу Ингрид угнали. Иннокентий Смоктуновский, друг Георгия Степановича по Норильскому театру, играл со Жженовым в тот вечер спектакль. И удивился: даже бровь не дрогнула. Но все было просто: отволновался. Еще в 1937 году устал. Да и тогда, в июльскую ночь ареста, оказавшимся 605-м человеком, задержанным в Ленинграде, Жженов вернулся от друзей и умудрился заснуть во время обыска.

Георгий Жженов, сын крестьянина из Тверской губернии и политзаключенный по доносу, сыграл гораздо меньше достойных классических ролей на своем актерском веку на воле, нежели «на северах». Зато стал чуть ли не символом советской разведки - перевербованным графом Тульевым в серии фильмов про резидента. Спокойный, уравновешенный, мудрый. И лучше бы нам помнить, как это далось мальчишке, который начинал в кино с «Ошибки героя», а не с «Ошибки резидента».