Вопрос дня: Меры по борьбе с коронавирусом - их достаточно?

Дмитрий НОВИКОВ, депутат Госдумы:

- Наши превентивные усилия достаточны. Китайская система здравоохранения и предупреждения эпидемий во многом была скопирована с нашей - и сейчас показала феноменальную эффективность. У нас же большого доверия медучреждениям нет. Это сказывается на поведении граждан и усложняет обстановку. Мы хуже тех же китайцев готовы к тому, чтобы в случае вспышки предпринимать столь же эффективные шаги.

Леонид ПОПОВИЧ, глава Союза виноградарей и виноделов:

- С точки зрения карантинных мер - их достаточно. С точки зрения компенсации потерь бизнесу - вопрос непростой. То, что предпринимает государство, - спасибо ему за это. Но я не уверен, что этого окажется достаточно. Мы, как крестьяне, всем стараемся запастись заранее, потому на сегодня ничего критичного в отрасли нет.

Екатерина ГОРДОН, юрист и журналист:

- Мне грустно, что есть сложности с тестом на вирус. Но после вспышки переживания по этому поводу я в стадии спокойствия. Доезжаю до работы без пробок, сажусь с друзьями в ресторанчике - и получаю от жизни удовольствие. Чаще думаю о том, чтобы помыть руки, и не чмокаю незнакомых в щеку. Впрочем, эта лицемерная процедура мне не нравилась и прежде. Закрытие границ привело к тому, что ко мне стали чаще обращаться люди, у которых сгорели путевки за рубеж.

Андрей ГОЛОВАТЮК, «Офицеры России»:

- Я работаю в группе по профилактике коронавируса в Москве - наши меры адекватны. Город закрывать не надо. Гражданам нужно понять: попал в группу риска - прояви самосознание. Сходи в поликлинику, две недели посиди на карантине, не заражай товарищей!

Андрей КАБАНОВ, «Город без наркотиков»:

- Смотрю статистику по прошлым годам - и не вижу пандемии. Россия готова лучше всех, потому что у нас лучше всех эпидемиологическая служба.