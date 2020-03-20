«Боятся показать изъяны»: Психолог объяснил, почему Долина, Семенович и Бабкина перебарщивают с фотошопом

Если раньше знаменитости приукрашивали себя только на афишах, то с появлением Инстаграма это происходит уже в ежедневном режиме. Поэтому поклонники порой не узнают своих кумиров на видео, которое подретушировать не так просто, как фото.

Лариса Долина - 64 года.

Лариса Александровна, как и миллионы женщин, всю жизнь ведет борьбу с лишним весом. В 90-е годы, влюбившись в молодого музыканта Илью Спицына, Долина преобразилась.

Потом артистка будет рассказывать о какой-то чудодейственной кефирной диете. Но мы-то с вами понимаем, что ничто так не меняет человека, как любовь.

Увы, в прошлом году появились слухи, что с «погодой в доме» у Спицына и Долиной давно уже не складывается.

Некоторые источники даже утверждают, что пара окончательно разорвала отношения. Да, они не комментируют разлад, но вместе в свете уже больше не появляются. К сожалению, обладательница хрустального голоса, видимо, на фоне депрессии, снова поправилась. И в соцсетях Долиной стали все чаще появляться сильно отфотошопленные фотографии.

Лариса ДолинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В этом году к премьере мюзикла «Суини Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-стрит», где ей отведена роль миссис Ловет, Лариса Александровна прилично похудела. Но меньше фотошопа (особенно на афише) от этого в ее соцсетях не стало.

Хотя в Инстаграме дочери певицы иногда проскальзывают и натуральные снимки Ларисы Долиной.

И прямо скажем, без фотошопа и «боевой раскраски» Лариса Александровна выглядит намного привлекательнее.

Яна Кошкина - 29 лет.

Тот случай, когда у секс-дивы есть самоирония. Помимо тщательно отфотошопленных снимков телезвезда Яна Кошкина спокойно публикует фото без макияжа. Впрочем, без фотошопа Яна выглядит очень нежно, прям тургеневская барышня.

Яна КошкинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надежда Бабкина - 70 лет.

Надежда Георгиевна прекрасно выглядит в свои годы. Хотя понятное дело, без косметологов и пластических хирургов тут не обошлось.

А вот на афише «умельцы» сделали Бабкину в два раза худее и моложе. И где же тут наша казачка Надя, которая в горящую избу войдет? Королеве народной песни совсем необязательно в 70 лет превращаться в банальную «инстачику».

Надежда БабкинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алена Водонаева - 37 лет.

Звезда проекта «Дом-2» позиционирует себя, как модель для подражания. Даже книжку выпустила («Голая»), поведав, какими премудростями стоит овладеть, чтобы покорить и удержать благоверного. Сие творение прикупила даже молодая супруга сатирика Петросяна Татьяна Брухунова. И судя по тому, что Евгений Ваганович отвел 30-летнюю спутницу загс, «наука» Водонаевой имеет успех. А что до перебора с фотошопом, так эти сексапильные кадры нужны Водонаевой для рекламного образа роковой красотки, который она продает в своих книгах и в инстаграмных постах. Но Алена настолько самоуверенна, что может выйти в свет и без макияжа.

Анна Семенович - 40 лет.

Долгое время экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович тянула лямку главного эстрадного секс-символа. Годы идут, Семенович, как и все мы, меняется. Она по-прежнему привлекательна, просто формы ее стали еще более аппетитными. Но похоже, Анна таких перемен стесняется, поэтому все чаще делает себя в фотошопе на три размера меньше.

Анна СеменовичФото: Личная страница героя публикации в соцсети

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

- Звезды в первую очередь используют социальные сети для работы и продвижения своего бренда, - убежден психолог Сергей Ланг. - Конечно, красивая внешность всегда востребована и лучше «продается». Поэтому любой публичный человек пытается показать себя в лучшем виде, нежели он есть на самом деле. Безусловно, публичная профессия обязывает быть на высоте. Если звезды позволят себе плохо выглядеть, это сразу заметит пресса, блогеры начнут им приписывать всякие болезни, несчастья в личной жизни. Поэтому в соцсетях актеры используют большое количество фотошопа, специальных масок. Соцсети сейчас предлагает большой выбор фильтров, с помощью которых можно приукрасить себя.

Психолог Сергей ЛангФото: Личный архив

Знаменитости прежде всего такие же люди, как мы с вами. Они уже привыкли видеть себя через призму фильтров, у них появилась зависимость от фотошопа, а значит, комплексы. Постоянно обрабатывая свои снимки в фотошопе, они становятся заложниками этих приложений, им уже тяжело выставлять натуральные фото. Просто они боятся, что поклонники увидят все их изъяны. Хотя есть знаменитости (их, увы, очень мало), которые принципиально показывают свои фото без фотошопа. И они становятся объектами насмешек хейтеров, которые высмеивают их морщины и лишний вес. Мол, звезды должны быть идеальными. Так что никого осуждать не надо, во всем хороша золотая середина. Но поддаваться фильтрам не стоит. Если хотите выглядеть, как голливудская звезда, просто сделайте красивый макияж, укладку и загрузите фото. Уверен, ваши подписчики это оценят. Это будет честнее, чем сглаживающие фильтры, которые полностью меняют внешность человека.