Елена Летучая: Меня привыкли видеть стервой в строгом костюме. Но я могу быть другой

На канале «ЧЕ!» вышел новый проект «Летучий надзор», где Елена предстает в привычном амплуа проверяющей. От Летучей уже досталось мошенникам в сфере онлайн-знакомств, производителям некачественного вина. Но одной программы ей мало: с 5 апреля на СТС будет выходить веселое шоу «Детки-предки». Елена Летучая рассказала «КП» о своей новой работе.

- Елена, сначала вы запустили «Летучий надзор» в YouTube, где его заметили телевизионщики. Проблемы с теми, кого вы выводите на чистую воду, у вас уже были?

- Судами грозили, да. Но я абсолютно уверена в своем продукте - и в том, что я говорю, и в лабораторных исследованиях. Мы абсолютно прозрачны. Если вдруг какой-то бренд решит затеять судебный иск, заседание будет открытое. И мы будем прямо говорить о том, как бренды обманывают своего потребителя. Небольшой пример: производители ставят ГОСТ на продукт - а это ГОСТ не продуктовый, а на условия труда на производстве. Я все это вскрываю.

- «Летучий надзор» неизбежно сравнивают с «Ревизорро» на «Пятнице!», когда это шоу вели вы. Раздражает?

- Я благодарна «Ревизорро». Мне нравится быть борцом за справедливость, биться с некачественным сервисом, а теперь, в «Летучем надзоре», и с некачественным товаром. И это здорово. Я даже не пыталась меняться. Потому что в том «Ревизорро», которое до сих пор любят, и была я. И в «Летучем надзоре» это я. Тот образ создала я сама: от красных губ и прически до манеры ведения шоу. Я всегда буду ассоциироваться с «Ревизорро» и спокойно к этому отношусь.

- Мы посмотрели анонсы программы «Детки-предки», где соревнуются команды взрослых и детей. У вас новый имидж?

- Да, действительно я буду абсолютно по-другому выглядеть. Зрители привыкли меня видеть ведущей со стервозным характером, одетой в строгом стиле. Но близкие знают меня другой, более мягкой. А теперь такой меня увидят и зрители.

- Вы за кого - за детей или их «предков»?

- У меня прекрасно складываются отношения со всеми. Хотя, конечно, чаще я ощущаю себя в команде взрослых. К примеру, советские фильмы и песни я знаю лучше, чем молодежные. Детей я очень люблю, и они меня очень любят. Люблю проводить время с детьми своего супруга. Мы с ним старались аккуратно, мягко устроить наше знакомство, чтобы у детей ни в коем случае не было стресса. Потому что понимаю, как им сложно было принять то, что вдруг появилась какая-то девушка, которая живет с их папой. Но сейчас у нас прекраснейшие отношения, мы охотно проводим время вместе. Вместе готовим мороженое, печем печенье, читаем книги.

- Когда вы были ребенком, принято ли было в вашей семье проговаривать проблемы с родителями, говорить о чувствах, переживаниях? Какие у вас с мужем правила на этот счет?

- Я была ужасно скрытным ребенком - просто «коробочкой». Никогда ничего не рассказывала, все переживала внутри себя. Хотя это плохо - нужно делиться эмоциями, переживаниями. Я и сейчас очень скрытный человек, несмотря на любовь к людям и к жизни. Но с супругом у нас абсолютно откровенные и искренние отношения, мы рассказываем друг другу вообще все. Степень доверия очень глубокая: я всегда, если меня что-то волнует, рассказываю об этом Юре. Даже шоу «Летучий надзор» он мне посоветовал запустить.

«Летучий надзор». По вторникам, 21.00.