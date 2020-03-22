Супермодель Белла Хадид развлекается на карантине съемками топлесс

У супермодели Беллы Хадид в Инстаграме – 29 миллионов подписчиков. И многие из них сейчас сидят дома на вынужденном карантине из-за коронавируса. А тех, кто еще беспечно разгуливает по улицам, 23-летняя красотка решила образумить с помощью пикантного кадра. Белла снялась топлесс перед зеркалом, прикрыв голую грудь мексиканской лепешкой.

- Я и мой буррито говорят вам оставаться дома! Не только ради себя, но и буквально ради всего мира и всех людей, которых вы любите, - обратилась манекенщица к фолловерам. - Это безумие, потому что все, что нам нужно сделать - это сплотиться, чтобы замедлить этот вирус, и людям все еще трудно понять, что нельзя быть эгоистами! Медитируйте! Проводите время с вашей собакой/кошкой/рыбой! Они, вероятно, очень рады, что вы уделяете им внимание! Научитесь вязать, свяжите носки! Напишите стихотворение маме! Стань лучше! И последнее - мойте руки.

bellahadid Me and my burrito telling you to stay inside!

Неизвестно, возымел действие ли призыв модели, но поклонники точно не остались равнодушными, любуясь ее изящными формами. Впрочем, Белле не впервой обнажаться: она частенько публикует на своей странице снимки на грани приличия, демонстрируя полуобнаженный бюст.

Белла Хадид – одна из самых успешных и востребованных моделей. Она - дочь калифорнийского миллионера Мохамеда Хадида и голландской манекенщицы Иоланды Фостер. У Беллы есть старшая сестра Джиджи, также успешная модель. Девочки с детства крутилась за кулисами модных показов и, повзрослев, пошли по стопам матери.

Сестры – звезды соцсетей, только в Инстаграме у них миллионы подписчиков. Джиджи и Белла участвуют во всех Неделях моды, от Парижа до Милана. Модные дома и известные бренды выстраиваются в очередь к ним с предложениями о сотрудничестве.

C такой успешной карьерой девушки входят в десятку самых высокооплачиваемых моделей планеты. Джиджи занимает седьмую строчку рейтинга Forbes с годовым доходом в 9,5 млн. долларов, а Белла – восьмую, ее годовой заработок – 8,5 млн. Сестры сотрудничают с такими известными марками, как Dior, Bulgari и Tag Heuer.

bellahadid Gimme somethin sweee..eeettt....

Удивительно, что при такой популярности Белла остается одной – по крайней мере, у нее нет официального бойфренда. Девушка не появляется на публике ни с кем из мужчин и, похоже, ни с кем не встречается. Хотя на днях экс-бойфренд Беллы, темнокожий рэпер The Weeknd вновь напомнил о себе и о своем романе с красоткой. Музыкант выпустил новый альбом «After Hours», и проницательные фанаты предположили, что многие из текстов альбома намекают на Беллу и их отношения. Хотя официально бывшие влюбленные так и не помирились. Возможно, таким образом рэпер дал понять, что до сих пор сохнет по прекрасной Белле.