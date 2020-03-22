2020-03-22T03:13:47+03:00
Звезды

Супермодель Белла Хадид развлекается на карантине съемками топлесс

23-летняя красотка порадовала поклонников откровенным фото
Ирина СУХАНОВА
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Белла Хадид – одна из самых успешных и востребованных моделей планеты.Белла Хадид – одна из самых успешных и востребованных моделей планеты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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У супермодели Беллы Хадид в Инстаграме – 29 миллионов подписчиков. И многие из них сейчас сидят дома на вынужденном карантине из-за коронавируса. А тех, кто еще беспечно разгуливает по улицам, 23-летняя красотка решила образумить с помощью пикантного кадра. Белла снялась топлесс перед зеркалом, прикрыв голую грудь мексиканской лепешкой.

- Я и мой буррито говорят вам оставаться дома! Не только ради себя, но и буквально ради всего мира и всех людей, которых вы любите, - обратилась манекенщица к фолловерам. - Это безумие, потому что все, что нам нужно сделать - это сплотиться, чтобы замедлить этот вирус, и людям все еще трудно понять, что нельзя быть эгоистами! Медитируйте! Проводите время с вашей собакой/кошкой/рыбой! Они, вероятно, очень рады, что вы уделяете им внимание! Научитесь вязать, свяжите носки! Напишите стихотворение маме! Стань лучше! И последнее - мойте руки.

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Me and my burrito telling you to stay inside!
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Неизвестно, возымел действие ли призыв модели, но поклонники точно не остались равнодушными, любуясь ее изящными формами. Впрочем, Белле не впервой обнажаться: она частенько публикует на своей странице снимки на грани приличия, демонстрируя полуобнаженный бюст.

Белла Хадид – одна из самых успешных и востребованных моделей. Она - дочь калифорнийского миллионера Мохамеда Хадида и голландской манекенщицы Иоланды Фостер. У Беллы есть старшая сестра Джиджи, также успешная модель. Девочки с детства крутилась за кулисами модных показов и, повзрослев, пошли по стопам матери.

Сестры – звезды соцсетей, только в Инстаграме у них миллионы подписчиков. Джиджи и Белла участвуют во всех Неделях моды, от Парижа до Милана. Модные дома и известные бренды выстраиваются в очередь к ним с предложениями о сотрудничестве.

C такой успешной карьерой девушки входят в десятку самых высокооплачиваемых моделей планеты. Джиджи занимает седьмую строчку рейтинга Forbes с годовым доходом в 9,5 млн. долларов, а Белла – восьмую, ее годовой заработок – 8,5 млн. Сестры сотрудничают с такими известными марками, как Dior, Bulgari и Tag Heuer.

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Gimme somethin sweee..eeettt....
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Удивительно, что при такой популярности Белла остается одной – по крайней мере, у нее нет официального бойфренда. Девушка не появляется на публике ни с кем из мужчин и, похоже, ни с кем не встречается. Хотя на днях экс-бойфренд Беллы, темнокожий рэпер The Weeknd вновь напомнил о себе и о своем романе с красоткой. Музыкант выпустил новый альбом «After Hours», и проницательные фанаты предположили, что многие из текстов альбома намекают на Беллу и их отношения. Хотя официально бывшие влюбленные так и не помирились. Возможно, таким образом рэпер дал понять, что до сих пор сохнет по прекрасной Белле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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