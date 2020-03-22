Ольга Зуева показала фото подросшей дочки от Данилы Козловского

Актриса Ольга Зуева поделилась в Инстаграме трогательным снимком: молодая мама сфотографировалась в домашней обстановке с новорожденной дочкой на руках. На фото Ольга лежит на диване в своей нью-йоркской квартире, на ее груди устроилась малышка, рядом – пес, которого актриса гладит по голове. Собаку зовут Груша, Ольга решила взять ее с собой в Америку, когда улетала рожать за океан.

От снимка так и веет домашним уютом. Судя по всему, снимок сделал отец новорожденной Данила Козловский.

- Материнство, - лаконично подписала Ольга фотографию.

32-летняя актриса родила дочку в первых числах марта в одном из госпиталей Нью-Йорка. Накануне родов в США вылетел и Данила Козловский, чтобы поддержать любимую в этот момент. Судя по всему, пара решила остаться на некоторое время в Америке и не рисковать здоровьем новорожденной наследницы. США на месяц закрыли границы для иностранцев и не пускают граждан других стран. А вот улететь обратно в Россию при желании Зуева и Козловский могут. Но, видимо, они благоразумно предпочли соблюдать карантин. По этому поводу Ольга даже опубликовала на своей странице строчки из стихотворения Иосифа Бродского: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».

О том, что у них с Данилой родилась дочка, первой сообщила Ольга в соцсетях. Она сфотографировалась с малышкой на руках и поблагодарила судьбу за самый важный в ее жизни подарок.

- Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня, - написала актриса.

Козловский и Зуева встречаются уже около четырех лет. Актеры ведут закрытый образ жизни и практически не рассказывают о личной жизни. Несмотря на долгие отношения, Данила пока не торопится сделать своей подруге предложение руки и сердца. Возможно, Ольга получит долгожданное обручальное колечко теперь, после рождения дочки. И для Данилы, и для Ольги девочка стала первым ребенком.

О том, что у них родилась дочка, первой рассказала Ольга. Фото: Инстаграм.

Ольга родом из Владивостока, уже в 15 лет эффектную красавицу заметили представители модельного агентства и пригласили ее на работу в Японию. Затем она получила несколько модельных контрактов в Европе, работала манекенщицей в Париже, Милане и Лондоне. А потом отправилась покорять Нью-Йорк, где снималась в эпиздах голливудских фильмов. В России ее первой заметной работой стала спортивная драма «Тренер», где она сыграла вместе с Данилой Козловским.

Когда именно познакомились Ольга и Данила, неизвестно. Сама актриса на этот вопрос отвечает, что знакомы они давно. Весной 2016 года Ольга из Нью-Йорка переехала в питерскую квартиру Козловского, расположенную в старинном здании в центре города.