Хабиб вернулся в Россию: в США закрыли зал, где он тренировался

Боец ММА Хабиб Нрумагомедов и его команда вынуждены были свернуть тренировочный лагерь в США и вернуться в Россию. В Сан-Хосе из-за пандемии коронавируса закрыли зал, где Хабиб готовился к бою с Тони Фергюсоном.

Поединок назначен на 18 апреля. Но Нью-Йорк отказался принимать бой из-за эпидемии, резервный зал в Лас-Вегасе тоже закрыт, и сейчас стороны лихорадочно ищут новое место для самого главного события 2020 в мире единоборств.

100 млн за трансляции?

UFC очень хочет провести этот поединок в намеченные сроки. На это есть как минимум две причины:

1. Перенести бой на месяц-два не удастся. Хабиб старается соблюдать Рамадан (пост у мусульман) и в этом году он начинается в конце апреля. Готовится к бою в пост Нурмагомедов вряд ли согласится.

2. Бой Нурмагомедов – Фергюсон в условиях спортивного информационного голода обещает стать суперприбыльным. Даже если он пройдет без зрителей. В то время, когда весь спорт стоит на паузе, только за счет платных трансляций поединок может собрать более ста миллионов евро. В ММА принято ТВ-трансляции продавать адресно каждому болельщику, и система эта носит название PPV. Каждая такая трансляция в UFC стоит 60 долларов. И, например, за счет PPV на бое Хабиб – Конор удалось собрать 180 млн. долларов. На билетах организаторы заработали в 10 раз меньше.

Почему нельзя драться в России

Пока самым реальным новым местом боя выглядит Ближний Восток. Там любят Хабиба, и в тех же ОАЭ есть деньги, чтобы заполучить себе столь статусное мероприятие. А вот в России провести этот бой практически невозможно. Во-первых Минспорта настоятельно рекомендовал отказаться от всех спортивных мероприятий, а во-вторых закрыты границы, и есть риск, что команду американца Тони Фергюсона и его самого не пустят в страну.

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