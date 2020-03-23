Эдуард Басурин: Случаев коронавируса в ДНР не зафиксировано. В магазинах ничего не сметают. Кинотеатры работают. В школах и вузах - плановые каникулы. Паники нет

- Эдуард Александрович, какая обстановка в Донбассе сейчас? Что у вас с коронавирусом происходит?

- Без понятия... Официально ни одного случая заражения коронавирусом у нас подтвердили.

- Чем объяснить, что на Украине из-за вируса - чрезвычайное положение объявляют, а в Донбассе – его нет.

- Потому что у нас количество выезжающих за территорию намного меньше, чем в той же Украине и в России. Это одна из причин.

- Скажите, что происходит с обстрелами?

- Ну, вчера было, фактически, можно сказать, тихо.

- А позавчера?

Эдуард Басурин, представитель командования армии ДНР: «Ни одного случая коронавируса у нас не зафиксировано, так как количество тех, кто приезжает и уезжает, намного меньше, чем на Украине и в России. В магазинах ничего не сметают. Паники нет» 00:00 00:00

- Позавчера у нас в одном из районов пострадали девушка и женщина.

- Скажите, как в целом настроение у людей?

- Ну, как? Если все время смотреть телевизор (речь о российских телеканалах. - А.Г.), по которому только о коронавирусе и говорят, какое будет настроение у людей?

- Понял. Продуктов в магазинах у вас достаточно?

- С этим проблемы нет никакой. Паники нет, никто прилавки "не обносит" (не ломает. - А.Г.), все нормально.

- А машины с продуктами, промышленными товарами идут, как обычно?

- Это как шло, так и идет. Прилавки заполнены.

- То есть, как в других городах той же Украины, продукты не скупают?

- Ну, за Украину я не знаю, я здесь живу, а не в Украине. Нет, не наблюдается, чтобы был какой-то большой ажиотаж. Все планово.

- Массовые мероприятия отменены? Кинотеатры, рестораны работают?

- Нет, театры не работают, цирк не работает, кинотеатры вроде еще работают.

- А какие-то меры собираетесь предпринимать дополнительные или, в принципе, достаточно того, что граница на замке?

- Ну, граница на замке, насколько я знаю, сейчас полная. Со стороны Украины сюда въехать не могут.

- Школы, вузы…

- Каникулы.

- Объявили все-таки?

- Ну, они и должны были начаться -.плановые.

- До какого числа?

- Тут я не скажу, я не знаю.

- Вроде "нормандская четверка" по Донбассу должна была собираться в апреле, теперь, видимо, из-за коронавируса ее не будет?

- А это уже вопрос не по адресу. Это в Москве обращайтесь, будет "нормандская четверка" собираться или нет. Я не в курсе.

- Хорошо. Судя по вашему голосу, у вас вполне оптимистичное весеннее настроение?

- А какое оно должно быть? Нормальное. Солнце светит. Что еще надо?

- Мы желаем, чтобы у вас все было хорошо!

- Спасибо. Взаимно.

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