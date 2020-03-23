Эдуард Басурин: Случаев коронавируса в ДНР не зафиксировано. В магазинах ничего не сметают. Кинотеатры работают. В школах и вузах - плановые каникулы. Паники нет
- Эдуард Александрович, какая обстановка в Донбассе сейчас? Что у вас с коронавирусом происходит?
- Без понятия... Официально ни одного случая заражения коронавирусом у нас подтвердили.
- Чем объяснить, что на Украине из-за вируса - чрезвычайное положение объявляют, а в Донбассе – его нет.
- Потому что у нас количество выезжающих за территорию намного меньше, чем в той же Украине и в России. Это одна из причин.
- Скажите, что происходит с обстрелами?
- Ну, вчера было, фактически, можно сказать, тихо.
- А позавчера?
Эдуард Басурин, представитель командования армии ДНР: «Ни одного случая коронавируса у нас не зафиксировано, так как количество тех, кто приезжает и уезжает, намного меньше, чем на Украине и в России. В магазинах ничего не сметают. Паники нет»
- Позавчера у нас в одном из районов пострадали девушка и женщина.
- Скажите, как в целом настроение у людей?
- Ну, как? Если все время смотреть телевизор (речь о российских телеканалах. - А.Г.), по которому только о коронавирусе и говорят, какое будет настроение у людей?
- Понял. Продуктов в магазинах у вас достаточно?
- С этим проблемы нет никакой. Паники нет, никто прилавки "не обносит" (не ломает. - А.Г.), все нормально.
- А машины с продуктами, промышленными товарами идут, как обычно?
- Это как шло, так и идет. Прилавки заполнены.
- То есть, как в других городах той же Украины, продукты не скупают?
- Ну, за Украину я не знаю, я здесь живу, а не в Украине. Нет, не наблюдается, чтобы был какой-то большой ажиотаж. Все планово.
- Массовые мероприятия отменены? Кинотеатры, рестораны работают?
- Нет, театры не работают, цирк не работает, кинотеатры вроде еще работают.
- А какие-то меры собираетесь предпринимать дополнительные или, в принципе, достаточно того, что граница на замке?
- Ну, граница на замке, насколько я знаю, сейчас полная. Со стороны Украины сюда въехать не могут.
- Школы, вузы…
- Каникулы.
- Объявили все-таки?
- Ну, они и должны были начаться -.плановые.
- До какого числа?
- Тут я не скажу, я не знаю.
- Вроде "нормандская четверка" по Донбассу должна была собираться в апреле, теперь, видимо, из-за коронавируса ее не будет?
- А это уже вопрос не по адресу. Это в Москве обращайтесь, будет "нормандская четверка" собираться или нет. Я не в курсе.
- Хорошо. Судя по вашему голосу, у вас вполне оптимистичное весеннее настроение?
- А какое оно должно быть? Нормальное. Солнце светит. Что еще надо?
- Мы желаем, чтобы у вас все было хорошо!
- Спасибо. Взаимно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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