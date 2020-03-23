Появилось видео нейтрализации троих бандитов в Кабардино-Балкарии, готовивших теракт
В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ России получили информацию о подготовке группы лиц к совершению террористического акта.
- В результате проверки указанных сведений по месту жительства одного из подозреваемых было обнаружено два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты к бомбе.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов. Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка и ответным огнем были нейтрализованы, - сообщает Национальный антитеррористический комитет России.
В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ России получили информацию о подготовке группы лиц к совершению террористического акта.
На месте перестрелки сотрудники ведомства обнаружили автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и самодельное взрывное устройство.
В ходе операции пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.
В Кабардино-Балкарии нейтрализованы трое бандитов, готовивших теракт.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Трое планировавших теракт боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии
Члены бандформирований оказали вооружённое сопротивление при задержании (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU