Появилось видео нейтрализации троих бандитов в Кабардино-Балкарии, готовивших теракт

В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ России получили информацию о подготовке группы лиц к совершению террористического акта.

- В результате проверки указанных сведений по месту жительства одного из подозреваемых было обнаружено два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты к бомбе.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов. Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка и ответным огнем были нейтрализованы, - сообщает Национальный антитеррористический комитет России.

В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ России получили информацию о подготовке группы лиц к совершению террористического акта.

На месте перестрелки сотрудники ведомства обнаружили автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и самодельное взрывное устройство.

В ходе операции пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768175" frameborder="0"></iframe> В Кабардино-Балкарии нейтрализованы трое бандитов, готовивших теракт.

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