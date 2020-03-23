2020-03-23T13:01:00+03:00
Происшествия

Появилось видео нейтрализации троих бандитов в Кабардино-Балкарии, готовивших теракт

Дома у одного из подозреваемых было обнаружено два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты к СВУ, сообщает НАК
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка и ответным огнем были нейтрализованыПри попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка и ответным огнем были нейтрализованы
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В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ России получили информацию о подготовке группы лиц к совершению террористического акта.

- В результате проверки указанных сведений по месту жительства одного из подозреваемых было обнаружено два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты к бомбе.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов. Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка и ответным огнем были нейтрализованы, - сообщает Национальный антитеррористический комитет России.

В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ России получили информацию о подготовке группы лиц к совершению террористического акта.

В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ России получили информацию о подготовке группы лиц к совершению террористического акта.

На месте перестрелки сотрудники ведомства обнаружили автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и самодельное взрывное устройство.

В ходе операции пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

В Кабардино-Балкарии нейтрализованы трое бандитов, готовивших теракт.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Трое планировавших теракт боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии

Члены бандформирований оказали вооружённое сопротивление при задержании (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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