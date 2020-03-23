2020-03-23T13:42:39+03:00
Политика

Абхазия выбрала нового президента, дезинфицируя руки... чачей

Главой республики стал бывший начальник местной Службы госбезопасности Аслан Бжания
Владимир ВОРСОБИН
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Бжания все-таки одолел соперника в первом же туре, собрав 57% голосов. Фото: Алена Задворная/ТАССБжания все-таки одолел соперника в первом же туре, собрав 57% голосов. Фото: Алена Задворная/ТАСС
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В то время, когда весь зараженный мир катится в тартарары, хорошие новости из Абхазии.

Там с третьей попытки все-таки выбрали себе нового президента. Им стал Аслан Бжания – бывший глава СГБ (Служба государственной безопасности), человек, как и все в этой стране, необычный...

Но сначала о самих выборах, которые абхазы умудрились провести несмотря на общемировой карантин. Это получилось … легко! Даже с самоиронией.

Чтоб успокоить иностранных журналистов, в местном МИД, например, для омовения рук выставили целебную чачу. Искушая гостей дезинфицироваться изнутри.

В районах Абхазии мыли руки (обеззараживали) местным коньяком.

А к угрозе коронавируса здесь отношение точно такое же, как в российской глубинке – наплевательское.

Ничто тут не напоминает о пандемии. Тот же привычный абхазский ритм жизни – гости, свадьбы и похороны.

Пока Абхазию Бог милует – ни одного заболевшего.

И еще подарок небес - революционные страсти после очередного переворота (в январе протестующие свергли предыдущего президента Рауля Хаджимба), похоже, закончились.

На этот раз миролюбиво. Без фирменных абхазских сюрпризов.

Чтоб успокоить иностранных журналистов, в местном МИД, например, для омовения рук выставили целебную чачу Фото: facebook.com

Чтоб успокоить иностранных журналистов, в местном МИД, например, для омовения рук выставили целебную чачуФото: facebook.com

Но интрига была.

Против, одного из соратников «позапрошлого» (и тоже свергнутого в 2014-м) президента республики Александра Анкваба, 56-летнего «чекиста» Аслана Бжании, выдвинулся молодой министр экономики Абхазии 38-летний Адгур Ардзимба. Редкий в этих краях человек. Технократ. Получил образование в Лондоне. Шансы этого молодого и что важно – наконец-то свежего для Абхазии политика росли на фоне таинственных историй с болезнями его соперника - Бжании.

Тот не смог участвовать в прошлогодних президентских выборах из-за загадочного отравления, которое отправило в больницу не только самого политика, но и его охранников. Две недели назад было объявлено - Бжания опять отравлен. На этот раз в Сочи. К счастью, выяснилось – болезнь по нынешним временам подозрительная, но прозаическая – пневмония. Абхазия задумалась над выбором – что лучше: молодой, неопытный, но здоровый, чем опытный, но немолодой...

Бжания все-таки одолел соперника в первом же туре, собрав 57% голосов.

И что удивительно. Вопреки устоявшейся местной склочной традиции – Ардзимба сразу признал поражение и пожал руку победителю. Вероятно, понимая, что перед коронавирусом и экономическим кризисом, грозящим уничтожить курортный сезон, Абхазию спасут не политики. А взаимовыручка и гражданское единство.

Как, впрочем, и всех нас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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