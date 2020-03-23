2020-03-23T13:45:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Наталья Фатеева: «Сейчас особенно тяжело одиноким людям и тем, кто живет в коммуналках»

Народная артистка России рассказала, как она справляется с бытом в условиях самоизоляции
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Актриса Наталья ФатееваАктриса Наталья ФатееваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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85-летняя народная артистка России Наталья Фатеева, которая из-за проблем с тазобедренным суставом, не может самостоятельно выходить в магазин и другие общественные места, рассказала, как она живет в условиях самоизоляции. И слышала ли она обращение Сергея Собянина, призвавшего пожилых москвичей перейти на домашний режим.

- Я сегодня выходила из дома - ездила в Сбербанк, правда сидела в машине, пока мои помощники оплачивали счета. На улице вообще мало людей, я заметила, - поделилась своими наблюдениями Наталья Николаевна. - Думаю, выходить можно, но не в людные места. Я слышала обращение Собянина – нормальное, как ни странно.

Вы же знаете, я очень критически отношусь к нашей власти, но иногда она может говорить правильные вещи. Надеюсь, люди услышат слова Собянина. Этот вирус - риск довольно большой и надолго. В плане организации карантина власти действует очень разумно. Они умеют это делать. Все в порядке, конечно, будет. Но весь мир попал в очень тяжелую ситуацию. Действительно есть угроза жизни тем, кому за 60 лет.

- Вы запаслись продуктами?

- Успела запастись всем необходимым для дома. Не потому, что ничего на полках не будет. А для того, чтобы не выходить в общественные места. И потом – в магазины товары надо доставлять, отпускать, там работают люди. Если всех отправят домой на карантин, то просто некому будет работать. Я жила при советской власти, когда в магазинах ничего не было. Так что мое поколение в этом смысле привычное, натренированное.

- Волонтёры вам звонили, предлагали свою помощь?

- Не предлагали и не звонили, но мне ничего и не нужно. Если позвонят, я их просто поблагодарю. Мне помогают мои друзья, у которых есть машина. Я все делаю заранее, чтобы не беспокоить людей лишний раз. У меня есть помощница.

Очень тяжело одиноким, у кого никого нет. Таких людей очень много. Вот там волонтеры обязательно нужны. Иначе им самим придется выходить за продуктами, лекарствами, бытовыми товарами… А еще есть коммунальные квартиры. Это ужасно – один заразился и перетащит заразу на всех жильцов.

Я всем желаю сейчас быть осторожными. Но гулять все равно буду выходить. Синоптики передают, что в выходные в Москве будет +17 градусов. Представляете, в марте! Это что-то невероятное!

Собянин призвал пожилых и страдающих хроническими заболеваниями москвичей соблюдать домашний режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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