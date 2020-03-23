Камеры наблюдения на дорогах России научать видеть водителей, говорящих по телефон и штрафовать их

Штраф за разговоры по телефону во время вождения машины сегодня - 1500 рублей. Но граждане продолжают не только разговаривать за рулем, но и писать SMS, делать селфи и даже целые посты в соцсетях.

Кому-то повезло: в 2019 году сотрудники ГИБДД оштрафовали 84 тысячи болтунов, чем возможно спасли им жизнь. Ведь рано или поздно это приводит к авариям и к серьезным жертвам: каждый день в ДТП гибнет 50, а ранения получают 600 человек.

- В перспективе новые камеры на основе нейросетей и Big Data будут искать в потоке водителей, которые не пристегнуты и держат ли у уха трубку сотового телефона, - предположил в разговоре с коллегами на прошлой неделе заместитель начальника Госавтоинспекции Александр Быков.

Хорошо, вот камера засекла водителя с телефоном в руках. Но как инспекторам ГИБДД доказать то, что водитель имел телефонный разговор? Может у него просто упал телефон. Сегодня водитель может держать свой телефон как ему заблагорассудится, а говорить по громкой связи ему и вовсе никто не запрещает. Тут Быков, отметил, что над "корректностью и надежностью работы программного обеспечения и заложенного в нем алгоритма" еще работают специалисты, а производитель новых камер еще не прошел испытания и не получил сертификаты.

То есть сейчас, и в обозримом будущем болтунам ничего не угрожает. Но это пока. Похоже, что за разработки систем, которые могут существенно пополнить столичный бюджет уже взялись научно-исследовательские институты.

- Камеры могут оснастить направленными GPS радарами, которые смогут захватывать голосовые сообщения абонента - водителя автомобиля. Ведь в самой базе ГИБДД есть мобильные телефоны всех участников движения, а получить образец голоса для современных технологий не составляет труда. Но если не будет информации по длительности соединения и определения голоса водителя, то такой материал даже до суда не дойдет, - пояснил "КП" сотрудник одного из закрытых НИИ.

Эксперты уверены, что если подобная экспериментальная система появится, то она обязательно окупится. Законодателям нужен только повод, чтобы поднять для болтунов штраф с 1500 до 5000 рублей.