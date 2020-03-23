2020-03-23T15:19:33+03:00
Спорт

Федор Смолов страдает: из-за коронавируса футболист оказался заперт в одиночестве в квартире в Испании

Российский форвард, выступающий за испанскую «Сельту», находится в изоляции
Сергей КИРИЛЛОВ
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Сколько продлится заточение — сказать сложно, поскольку эпидемия вируса в Испании приобрела массовый характерСколько продлится заточение — сказать сложно, поскольку эпидемия вируса в Испании приобрела массовый характерФото: EAST NEWS
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Испанская газета Marca пишет, что очень сложно переносить карантин в небольшой квартире в кругу большой семьи, но еще сложнее оставаться дома одному. Именно в такую ситуацию попал российский форвард Федор Смолов, перешедший зимой из «Локомотива» в команду города Виго. Кроме него, взаперти оказался еще один игрок «Сельты» датчанина Пионе Систо.

И оба они теперь тренируются по интернету. Вернее, получают по нему указания от тренера по физической подготовке Алекса Андухьяра. Кроме него весточку с большой земли футболистам-отшельникам подкидывает спортивный директор команды Фелипе Миньямбрес, который ежедневно связывается со Смоловым и Систо по скайпу, чтобы те не чувствовали себя слишком одиноко.

Сколько продлится заточение — сказать сложно, поскольку эпидемия вируса в Испании приобрела массовый характер на 23-е марта числилось 33 089 заболевших 2 182 из которых скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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