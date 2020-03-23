Кино-то уже кончилось! Переживут ли российские кинотеатры коронавирус?

Как уже писала «КП», Министерство культуры России выпустило официальную рекомендацию: «организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), приостановить функционирование для посетителей с 23 марта 2020 года». Россия в этом смысле последовала по стопам Китая, закрывшего кинотеатры в самом начале пандемии, США, в которых закрыли все свои бесчисленные залы крупнейшие сети AMC Theatres и Regal, Австралии и многих других стран. А, например, в Санкт-Петербурге с 20 марта до 30 апреля решили закрыть свои кинотеатры владельцы крупнейших сетей: «Кино Окко», «Синема 5», «КАРО» и «Мираж». Сами, не дожидаясь перитонита.

Что теперь будет с кинотеатрами? Об этом рассказал Александр Нечаев, главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика», в прямом эфире радио «Комсомольская правда:

- Кинопрокат начал страдать от пандемии коронавируса не сегодня. Сборы предыдущего уикенда были одними из худших в истории российского проката. Зрители сами неохотно шли в кино. Плюс существовало ограничение по продаже билетов - не больше 50 на сеанс… И нынешняя рекомендация Министерства культуры была ожидаемой. Единственный вопрос кинотеатров к Минкульту - почему это рекомендация, а не запрет? Между этими вещами есть принципиальная разница. Недавно запрет вышел в Якутии, и его пролоббировали как раз местные кинотеатры, по одной простой причине: чтобы освободиться от арендной платы и получить налоговые послабления. В случае запрета все это реально. А в случае рекомендации Министерство как бы говорит: «Ну, вы можете работать, как раньше, только мы вам не советуем. А если вы закрываетесь - это на вашей совести, и договаривайтесь с арендодателями сами…».

А финансовой «подушки безопасности», какой-то заначки типа Фонда национального благосостояния в общероссийском масштабе, у кинотеатров вообще-то нет. Таких «черных лебедей», как пандемия, никто не планирует. Все заработанные деньги обычно пускались в оборот. Постоянно нужно заменять кресла, экраны, проекторы - всегда есть куда вложиться! И кроме того, кинопрокат - это не торговля нефтью. Это дело не самое высокомаржинальное. Там абсолютно все зависит от посещаемости. Даже и безо всякого коронавируса бывали месяцы абсолютно провальные, пустые. И провинциальные кинотеатры, например, в таких случаях принимали решение о сокращении персонала… Две-три недели простоя, наверное, не заставят кинопоказчиков пойти по миру, но кто знает, что будет дальше?

- Мы правильно понимаем, что теперь, когда кинопроката, по сути, нет, онлайн-платформы типа «Окко», «Иви» или «Старта» озолотятся? Будут показывать фильмы и получать за это деньги…

- Нет, они не озолотятся. По одной простой причине: они объявили либо о бесплатном доступе к своему контенту, либо о доступе за символическую плату. И в этом есть самоубийственный момент. Потому что когда все это закончится, люди уже привыкнут смотреть фильмы в большом разнообразии совершенно бесплатно. Платформы сами их к этому приучат, хотя по идее, наоборот, как раз должны были приучать к абонентской плате. Именно это они и делали годами, с большими усилиями. А что теперь? Пиратские сайты ведь так никто и не извел, как ни старались. Не пойдут ли потом зрители туда?..

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