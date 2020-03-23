2020-03-23T16:50:27+03:00
Звезды

Раздетого до трусов парня Бузовой задержали на Красной площади

Блогер хотел сделать голое селфи, но стражи порядка не оценили шутку
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Роман Гриценко.Роман Гриценко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Красная площадь – одно из самых охраняемых мест в столице, и все равно шутники разных мастей нет-нет да и выкидывают здесь какой-нибудь фортель. Так, на днях полицейским попался блогер, звезда «Дома-2» и бывший парень Ольги Бузовой Роман Гриценко.

Около пяти часов вечера 20 марта прямо напротив Мавзолея Ленина 24-летний Гриценко, несмотря на морозную погоду, разделся до трусов и снимал себя на камеру мобильного телефона. Ясное дело, стражи порядка не оценили подобное селфи и скрутили юмориста.

romangritsenko13romangritsenko13
Роман Гриценко и Ольга Бузова.
97105 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- На него составили административный протокол по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и выписали штраф на 1000 рублей, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Кстати, как выяснилось, ранее скандальный блогер уже привлекался за похожий проступок.

Напомним, Роман Гриценко – бывший участник телепроекта «Дом-2», где Бузова трудится ведущей. На шоу он пришел в 2017 году, и то уходил, то снова возвращался, чтобы завоевать сердце знаменитой блондинки. Молодой человек заваливал Бузову цветами и подарками, приглашал на свидания и уделял знаки внимания. Однако ответной реакции поначалу не дождался. А как только звезда начала оттаивать, и закрутился роман, Гриценко сам увлекся другой участницей. Когда Ольга об этом узнала, разразился скандал и ухажеру пришлось покинуть проект. После этого блогер пробовал свои силы в шоу «План-Б», где, как известно, поющая ведущая никого не выбрала, так как уже начала встречаться с нынешним бойфрендом Давидом Манукяном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Россия временно ограничила экспорт всех видов круп
СК возбудил дело против врача, заразившего 11 пациентов коронавирусом
Ангела Меркель сдала тест на коронавирус
Экспресс-тестов на коронавирус для самостоятельного применения не будет
Власти Подмосковья прокомментировали возможность занятий летом для школьников
Гидрометцентр рассказал, каким будет лето в России
Эстафета олимпийского огня в Японии из-за коронавируса пройдет без факелов
Минздрав РФ: в апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть
Из-за коронавируса Минтруд рекомендовал упростить выплату соцпособий
Умер Константин Васильев - российский артист цирка
Россияне рассказали, за что уважают коллег
Аваков предсказал голод и нехватку лекарств на Украине
МИД Казахстана: своих не бросаем
Эксперт объяснил рост числа «утечек» данных из-за «удаленки»
Минздрав России: Мужчины в два раза чаще женщин болеют коронавирусом
Курс евро на 24 марта: официальные данные ЦБ РФ
Мосгорсуд оставил под стражей Пола Уилана до 13 сентября
Руководство ВШЭ попросит комиссию по этике оценить призыв профессора "вернуть 37-й год"