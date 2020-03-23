Раздетого до трусов парня Бузовой задержали на Красной площади

Красная площадь – одно из самых охраняемых мест в столице, и все равно шутники разных мастей нет-нет да и выкидывают здесь какой-нибудь фортель. Так, на днях полицейским попался блогер, звезда «Дома-2» и бывший парень Ольги Бузовой Роман Гриценко.

Около пяти часов вечера 20 марта прямо напротив Мавзолея Ленина 24-летний Гриценко, несмотря на морозную погоду, разделся до трусов и снимал себя на камеру мобильного телефона. Ясное дело, стражи порядка не оценили подобное селфи и скрутили юмориста.

romangritsenko13 Роман Гриценко и Ольга Бузова.

- На него составили административный протокол по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и выписали штраф на 1000 рублей, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Кстати, как выяснилось, ранее скандальный блогер уже привлекался за похожий проступок.

Напомним, Роман Гриценко – бывший участник телепроекта «Дом-2», где Бузова трудится ведущей. На шоу он пришел в 2017 году, и то уходил, то снова возвращался, чтобы завоевать сердце знаменитой блондинки. Молодой человек заваливал Бузову цветами и подарками, приглашал на свидания и уделял знаки внимания. Однако ответной реакции поначалу не дождался. А как только звезда начала оттаивать, и закрутился роман, Гриценко сам увлекся другой участницей. Когда Ольга об этом узнала, разразился скандал и ухажеру пришлось покинуть проект. После этого блогер пробовал свои силы в шоу «План-Б», где, как известно, поющая ведущая никого не выбрала, так как уже начала встречаться с нынешним бойфрендом Давидом Манукяном.