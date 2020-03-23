Пушкинский музей при поддержке банка ВТБ открывает онлайн-выставку «От Дюрера до Матисса»

Из-за угрозы распространения коронавируса в Москве закрылись все музеи и выставочные залы. Но это не значит, что карантин помешает москвичам и жителям других регионов страны познакомиться с новыми выставками — музеи становятся виртуальными. Первый проект нового формата стартует уже сегодня: ценители прекрасного увидят онлайн-выставку «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина». Выставка откроется 23 марта в 20:05 по московскому времени в эфире телеканала «Россия-Культура».

Виртуальный вернисаж пройдет впервые в истории Пушкинского музея. Помощь в его организации оказал банк ВТБ, ставший генеральным спонсором проекта. Выставка предлагает зрителям познакомиться со 170 рисунками, созданными знаменитыми европейскими художниками за пять веков, с конца XV до середины XX века. Большинство из этих работ редко выставляются в музейных залах, так что этот вернисаж — уникальная возможность увидеть их. В экспозицию включены рисунки Дюрера, Рембрандта, Рубенса, Ван Гога, Веронезе, Пуссена, Брюллова, Врубеля, Дега, Шагала, Матисса, Пикассо, Кандинского и других известных живописцев.

«Вы, наши зрители, сегодня присутствуете здесь во время открытия не случайно. Мы с вами находимся в пустом музее. За стенами этого музея бушуют новые инфекции. Но музей остается неизменным по-прежнему. Не припомню случая, когда наше открытие было бы так многолюдно, потому что зрители, которые смотрят сегодня на нас и на наши рисунки — очень многочисленны. Я не вижу ваших глаз, но я чувствую ваше присутствие, точно так же, как ощущают его все те вещи, которые находятся на стенах наших залов», - сказала в своем видеоприглашении на виртуальный вернисаж директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак.

Фото: пресс-служба ГМИИ им. А.С.Пушкина

Зрители канала «Россия-Культура» не только увидят трансляцию из выставочного зала, но и познакомятся с циклами коротких фильмов об экспозиции, снятых в рамках проекта «Открытый музей». Это интересные и познавательные рассказы о живописцах и их работах, позволяющие проследить, как из века в век менялись графические техники и манеры рисования, появлялись новые стили и художественные направления. Фильмы проекта «Открытый музей» помогут зрителями познакомиться с концепцией выставки и сориентироваться в ее разделах и экспонатах.

- Сегодня весь мир оказался в непростой ситуации и должен быстро адаптироваться к стремительно изменяющимся обстоятельствам. Банк ВТБ давно связывают партнерские отношения с Пушкинским музеем и телеканалом «Россия-Культура», поэтому было принято решение о совместном виртуальном проекте, - рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. - Мы отозвались на просьбу музея не отменять открытие выставки «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина», а провести его в новом формате, который назвали «Открытый музей». На этот раз на вернисаже смогут «побывать» максимальное количество посетителей. Мы всегда с большим уважением относимся к просьбам наших партнеров и здесь, конечно, не могли остаться в стороне от поддержки такого важного в сегодняшних реалиях проекта.

Фото: пресс-служба ГМИИ им. А.С.Пушкина

Банк ВТБ сотрудничает с ГМИИ имени А.С. Пушкина с 2005 года, активно поддерживая его самые интересные проекты. А с 2018 года ВТБ стал генеральным спонсором Пушкинского музея. При поддержке банка в Москве прошли выставки «Пикассо&Хохлова», «Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники», «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа» и многие другие экспозиции.