2020-03-23T18:44:17+03:00
Экономика

Российские режиссеры призвали зрителей поддержать отечественное кино в сложные времена

Владимир Бортко и Владимир Хотиненко надеются, что после карантина россияне массово пойдут в кинотеатры
Нина ЦВЕТКОВА
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Кинорежиссер Владимир Хотиненко.Кинорежиссер Владимир Хотиненко.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Коронавирус парализует работу одной индустрии за другой. С 10 марта в Москве запрещены мероприятия с участием более 50 человек, а с 23 марта российским минкультом рекомендовано закрыть все кинотеатры.

Известный режиссер и сценарист Виктор Мережко («Родня», «Полеты во сне и наяву» и др.) в разговоре с «КП» озвучил безрадостные прогнозы для киноотрасли.

- Это очень сильно ударит по кинематографу. Зритель не будет ходить не только на «американскую жвачку», которую у нас в кинотеатрах яростно покупают, но и на российские фильмы, которые и без того редко доходят до зрителя, - говорит Мережко - Будут сниматься сериалы, но камерного толка: три артиста, три актера массовки, два-три интерьера, одним словом пойдет малобюджетка. Это деградация. Таким образом мы автоматом отучим людей ходить в кинотеатры, в общественные места.

Кинорежиссер и педагог Владимир Хотиненко назвал закрытие кинотеатров отдельным испытанием. По его словам, «висят» и вопросы финансирования многих картин в кинофонде и минкульте.

- Нужно время, чтобы сориентироваться, понять эти новые условия, - комментирует Хотиненко. - Сейчас, к сожалению, как это трагически ни звучит, сбылись когда-то и подвергавшиеся иронии слова из фильма «Москва слезам не верит»: «Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, одно сплошное телевидение»». Не исключено, что из-за отмены мероприятий с участием более 50 человек, скоро приостановят и съемки фильмов. Мы все выбиты из привычных условий. Это испытание для всех видов человеческой деятельности, всем надо перестраиваться. Как, к примеру, музеи сейчас ведут экспозиции на расстоянии. Да, пока за этим видится больше проблем, чем каких-то открытий. Но поживем — увидим. Есть перспектива в онлайн-прокате. Вопрос, как это организовать.

Владимир Хотиненко оценил идею британского и американского режиссера Кристофера Нолана, который выступил с призывом поддержать кинотеатры после того, как они вновь откроются.

- Зрители после всех этих событий соскучатся по общим просмотрам и кинотеатрам, и могут поддержать индустрию приходом в кинозалы, - считает режиссер.

Кинорежиссер Владимир Бортко убежден, что альтернативный онлайн-прокат не способен принести киноиндустрии прибыль, а лишь частично возместить убытки.

- Друзья мои! Ничего не бывает вечным. Как сказал Соломон, все кончается, - обращается он к зрителям через «КП». - Кончится и эта самая напасть. Думаю, тогда мы все сможем с большим желанием и тоской по кино, которого мы были лишены, пойти в кинотеатры. Таким образом получим удовольствие и поддержим отечественную кинопромышленность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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