«Колл-центр»: Их убьют, а мне не страшно

Сериал «Колл-центр» придумали и сняли Наташа Меркулова и Алексей Чупов - важнейшие люди для современного российского кино, заслужившие себе место в его скрижалях по крайней мере двумя работами: трагикомедией «Интимные места» (это где героиня Юлии Ауг грустно мастурбирует, а персонажа Юрия Колокольникова случайно убивает вибратором) и драмой «Человек, который удивил всех», открывшей миру настоящего Евгения Цыганова, который, оказывается, вовсе не дорогостоящая мебель, а великолепный актер.

...В хайтековской высотке где-то в Москве работает колл-центр интернет-магазина для взрослых: 12 человек (в ролях: Павел Табаков, Владимир Яглыч, Юлия Хлынина и др.) консультируют клиентов в вопросах смазки, резиновых членов, вагинальных шариков и прочих милых вещиц. Внезапно они оказываются запертыми в своем небольшом помещении: мультяшные голоса откуда-то с потолка объявляют им, что они их «папа» и «мама», и обещают им нескучные 8 часов. Бежать бесполезно: в шкафу бомба, позвонить в полицию тоже не получится. У жертв психопатов непростые судьбы - они демонстрируются ретроспективно в виде развернутых флешбэков. Что дальше, понятно: внутри замкнутого пространства удобно разворачивать конфликты, сталкивать людей и наблюдать, что из этого получится, а интригующая сюжетная оболочка без труда обеспечит нарастание напряжения. Это в теории.

Похоже на то, что авторы твердо пообещали себе пугать зрителя хотя бы раз в минуту и слово держат. В натурализме они себе не отказывают: как избивают одну из героинь, показывают во всех красках, на крупном плане ей ломают руку. Садистские сцены сменяются новыми пугалками «папы» и «мамы» - они все время грозят кого-нибудь убить и, кажется, вот-вот сдержат слово.

Но хаотично наваленные пугалко-страшилки скорее утомляют, чем внушают трепет. При отчетливом успехе отдельных сцен «Колл-центр» в целом напоминает молодежный квест, страшный, но безопасный аттракцион в парке развлечений.

Меркулова и Чупов почему-то игнорируют тот факт, что в интересном сериале необязательно что-то все время должно происходить. «Колл-центру» отчаянно не хватает психологизма и недосказанности - всего того, чего в прежних работах авторов всегда хватало. Чтобы в молчаливых паузах звенел воздух и пахло тревогой. Увы. Персонажи застревают в изначально прописанных амплуа и никуда не двигаются. Потом создатели словно спохватываются и придают героям динамики, но их запоздалые движения оказываются резкими и нелогичными.

Возможно, все дело в том, что Меркулова и Чупов, собаку съевшие на артхаусе, впервые возвели сложнейшую конструкцию циклопического размера и немного в ней заблудились. В жестких производственных рамках им могло не хватить времени точнее расставить акценты. Ведь сериалы, даже самые классные, это прежде всего история продюсеров, то есть бизнесменов, перед мощью которых хрупкое художественное начало дрогнуло.

Это не провал, но и не безусловная сенсация года. А ведь так этого хотелось.

«Колл-центр». Понедельник - четверг, 22.00.