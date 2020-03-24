Коронавирус не помешал отметить День рождения на Останкинской башне

У моей подруги Кати Долговой есть традиция отмечать День рождения на Останкинской башне. Придумала она ее, будучи студенткой театрального училища имени М.С. Щепкина. Уже лет семь традиция живет. Кате нравится в свой День рождения смотреть на Москву с высоты 337 метров, заказывать бутылочку вина и смотреть на "Останкино", где сейчас сама работает продюсером на Первом канале.

- Вы точно будете работать в воскресенье? - уточняю по телефону у сотрудников "Останкинской башни".

- Точно. Но билеты лучше купите заранее на сайте, потому что у нас сейчас ограничение на подъем - до 50 человек. Все же родители с детьми приходят и молодые пары, поэтому билеты быстро заканчиваются, - посоветовал менеджер.

Но мы решили не послушать менеджера и сначала прогуляться возле Останкинского пруда. А там возле воды красота - собрались утки. Так сказать: "Весна идет. Утки прилетели". А на улице реально: "Мороз и солнце. День чудесный". Возле воды были только мы. По монорельсам промчался поезд.

- Я думала, что они уже не ходят. Тем более сейчас, когда пассажиропоток даже в метро снизился на 30%, - говорю подруге.

А она тем временем стала рассматривать подарок, который я ей подарила. С ним тоже была целая история, которая опять не обошлась без слова "коронавирус". Когда я думала, что подарить Кате, моя мама посмеялась: "Нужный набор сейчас - это маска, туалетная бумага, гречка, молоко длительного хранения и антисептики". И я даже хотела рискнуть собрать такой дефицитный пакет, ведь у подруги с чувством юмора все в порядке. Но я пошла стандартным путем - решила подарить косметику. Зашла в торговый центр, здесь ситуация такая же, как с гречкой.

- Хочу какой-то набор, в красивой коробке, - объясняю консультанту.

- Остались только духи, - опускает глаза сотрудница.

- С ароматом, наверное, не угадаю. А может есть набор тушь с карандашом вместе? Это всегда нужная вещь для девушки.

- Нет. Тушь вообще во всех брендах практически раскупили. Вот осталась еще Сhanel и Clarins, других нет. Закончились и пудры в красивых упаковках.

Консультант магазина косметики рассказала, что к 8 марта у них были большие скидки. Обычно покупают подарки не только мужчины, но и пользуются праздничными скидками женщины. Многие товары раскупили, а больше поставок не было - продают то, что есть. В этот момент я даже задумалась купить тушь и себе - на всякий случай. Мы хоть и работаем "на удаленке", а красивыми хочется быть всегда.

Тушь подружке понравилась. Но быстро сложила ее обратно в коробку, потому что увидела легендарную пончиковую, куда ходят многие телевизионщики "Останкино". Это старая останкинская реалия. Пончики готовят тут с 1952 года. На удивление, она работала и сейчас. Мы купили чай и четыре пончика на 300 рублей.

- Сначала антисептиком руки обработаем, - напомнила мне о реалиях подруга. - А теперь можно пробовать пончики.

Мы шли к "Останкинской башне", пили горячий чай. И задумались, а не поднимется ли у нас температура тела? Встречали нас на проходной башни сотрудницы в медицинских халатах, масках и перчатках.

- 36,8 градусов, - говорит мне сотрудница башни, направляя тепловизор к моему лбу.

- 36,7 градусов, - сказали подруге Кате.

Первый этап проверки прошли. Но маски нам не дали. Закончились. Следующий на пути был менеджер, который спрашивал есть ли у нас билеты.

- Мы бронировали стол в ресторане "7 небо" и нам обещали билеты, - говорит Катя.

Третий этап - нужно снять верхнюю одежду, положить на ленту вместе с сумкой. Самой же зайти в досмотровый лифт и поднять руки. В кассе нас "обрадовали", что билеты есть только на сеанс через три часа. Потом Катя сказала: "Плачу любые деньги, но пустите нас наверх. У меня День рождения, у нас там заказан столик". Что сработало? Непонятно. Но нам продали два входных билета без доплаты и мы поднялись на высоту 337 метров. Людей было немного. Человек 25 с детьми на смотровой площадке, и человек 15 в ресторане.

- Вы на высоте 328 метров в ресторане "7 небо", который основан на Останкинской телебашне в 1967 году. Уникальность ресторана в том, что здесь вращающиеся полы, которые сделают полный оборот за 40 минут, а вы насладитесь всеми видами Москвы, не вставая из-за столика, - рассказала нам официант.

А потом вернулась от красивых приветствий к реалиям и предложила воспользоваться антисептиками в туалетных комнатах.

- Как у вас обстановка, в связи с коронавирусом? - интересуюсь.

- Все хорошо. Людей, правда, стало меньше в связи с указом мэра Москвы. Посещает всего 50 человек за сеанс. К нам тоже меньше заходят. Но мы все понимаем. Закрываться не планируем, - говорит официант.

- Смотровая площадка на Останкинской башне выходит, что вообще сейчас одно из интересных развлечений в Москве, которое открыто.

- Да. В меню все есть, кроме бурраты с вялеными помидорами черри. Закончился сыр, - предупредила нас официант.

- Тогда хочу ваши легендарные черные пельмени и штрудель "Останкино", - сказала именинница.

За столами сидели пары, семья с ребенком и китайские туристы. Последние, кстати, без масок. Из Ухани же, кстати, приходят положительные новости - нет новых заболевших.

- Мы настроены позитивно. Думаем, что закрывать "Останкинскую башню" для посещений не будут. Нужен же людям и какой-то позитив, - говорила официант.

Мы согласились, дождались заката солнца, устроили фотосессию и поставили очередную галочку, что не нарушили традицию отмечать День рождения Кати на "Останкинской башне".

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