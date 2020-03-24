2020-03-24T11:43:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Немецкий микробиолог назвал меры по борьбе с коронавирусом "самоубийственными"

Рекомендуемый властями карантин может сократить жизни тысяч пожилых людей [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Профессор Университета Майнца, доктор Sucharit BhakdiПрофессор Университета Майнца, доктор Sucharit BhakdiФото: скриншот с видео
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Известный немецкий микробиолог, профессор Университета Майнца и бывший директор Института микробиологии и гигиены, доктор Сачарит Бэкди (Sucharit Bhakdi) считает, что введенные властями многих стран меры по борьбе с коронавирусом лишь усугубят ситуацию.

Специалист напомнил, что новая инфекция представляет опасность, в основном, для пожилых людей и работает в связке с другими заболеваниями. В случае с большинством летальных исходов у зараженных COVID-19 "вину нельзя перекладывать только на коронавирус".

К тому же, если брать жителей Китая и Италии - страны, в которых больше всего инфицированных и умерших, то они существуют в условиях, которые могут играть решающую роль в процессе выздоровления.

"Например, что объединяет Северную Италию с Китаем? Что у них общего? Ответ: ужасное загрязнение воздуха. Самое сильное в мире. Италия - это такой европейский Китай. Легкие людей в этих регионах совсем по-другому испытывают нагрузку и болеют", - сказал немецкий микробиолог. Интервью с ним было опубликовано в Facebook.

Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

Бэкди подчеркнул, что самая "большая трагедия" в том, что многие эксперты и политики настаивают на объявлении высшей степени тревоги. По мнению врача, вводить карантин бессмысленно.

"Сейчас предпринимаются устрашающие меры. Я нахожу их карикатурными, экстравагантными и напрямую опасными. Опасными потому, что каждый пожилой человек может пытаться не попасть в те 2200 несчастных, которые ежедневно нас покидают. Для этого у него есть хобби, он занимается спортом, поддерживает социальные контакты, посещает представления и т.д. Теперь все это отпадает. Исходите из того, что такие меры сократят продолжительность жизни", - пояснил профессор.

Он также рассказал о других возможных негативных исходах.

"Будут экономические последствия, настолько ужасные, что подвергнут опасности многих. И, в конце концов, мы имеем медицинские последствия. Уже сейчас у нас (в Германии - прим.ред) дефицит поставок. Не могут проводиться операции. Больные люди не могут получить нормальное обслуживание. Персонал отозван или его не хватает.... Я только могу сказать, что эти меры саморазрушительные. И если общество эти меры принимает и проводит, то это коллективное самоубийство", - заключил микробиолог.

Немецкий микробиолог называл панику и превентивные карантинные меры карикатурными и самоубийственными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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