2020-03-24T11:52:19+03:00
Умные вещи

Одноклассники запустили виртуальную маску для празднования дня рождения онлайн

Маска доступна всем пользователям приложения OK Live на iOS и Android
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В приложении появилась специальная маска дополненной реальности «С днем рождения!»В приложении появилась специальная маска дополненной реальности «С днем рождения!»Фото: Одноклассники
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Стриминговое приложение OK Live от социальной сети Одноклассники поможет отпраздновать день рождения, даже когда встретиться с друзьями нельзя из-за самоизоляции или карантина.

В приложении появилась специальная маска дополненной реальности «С днем рождения!». С помощью нее можно примерить праздничный колпак во время прямого эфира, поделиться хорошим настроением с друзьями и близкими и получить от них поздравления. Так ОК хотят поддержать тех, кто не может отпраздновать свой день рождения в привычном кругу близких людей.

Маска доступна всем пользователям приложения OK Live на iOS и Android. Чтобы примерить маску, нужно переключить изображение на фронтальную камеру, нажать на иконку маски и выбрать маску «С днем рождения!».

Ключевая особенность маски в том, что она будет доступна пользователям только в день их рождения, который они указали в своем профиле в ОК. Это первая подобная виртуальная маска в социальной сети.

Однако в течение ближайшей недели примерить маску в прямой трансляции смогут все желающие. Например, с ней можно будет отпраздновать предстоящее 14-летие Одноклассников 26 марта или просто поделиться хорошим настроением с друзьями и всеми зрителями, которые вынуждены в этот период проводить много времени дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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