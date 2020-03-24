2020-03-24T12:10:11+03:00
Звезды

«Отрезали половину тела»: врачи спасают от опухоли лидера «Руки вверх» Сергея Жукова

Случайная травма обернулась для кумира «нулевых» страшными последствиями
Елена ПЕТРОВА
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Два года назад Жуков случайно ударился за кулисами о сферу – конструкцию, на которую режиссеры вешают световое и звуковое оборудованиеДва года назад Жуков случайно ударился за кулисами о сферу – конструкцию, на которую режиссеры вешают световое и звуковое оборудованиеФото: Михаил ФРОЛОВ
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42-летний Сергей Жуков, как казалось поклонникам, давно «заморозился»: вот уже 20 лет артист не меняется внешне, пишет такие же танцевальные хиты и зажигает на концертах так, что не каждый юнец сможет. Но оказалось, что за этой маской успешного и всегда энергичного артиста скрываются серьезные проблемы со здоровьем. Лидеру «Руки вверх» пришлось перенести три операции, чтобы начать возвращаться к привычной жизни.

Два года назад Жуков случайно ударился за кулисами о сферу – конструкцию, на которую режиссеры вешают световое и звуковое оборудование. В месте удара на животе появился невинный с виду синяк.

- Я ничего не делал, выступал, как и прежде, хотя он болел сильнее и сильнее. В итоге там образовалась грыжа, - рассказал кумир «нулевых» в фильме-расследовании Леонида Закошанского «Цена красивой жизни». -

Грыжа на животе быстро разрасталась, превращаясь в заметную опухоль, и состояние артиста становилось все хуже. Долгое время врачи не могли понять, почему раны не заживают. А Жуков тем временем пытался вести обычный образ жизни. Но когда он с семьей собрался в путешествие, певца прямо с трапа самолета доставили в больницу.

- На пустом месте меня свалило, причем страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела. Я провел три месяца в больницах, перенес три операции и не понимал, выкарабкаюсь ли я и вообще выйду ли на сцену. Я говорил: «Кому дать денег? Везите меня куда-нибудь - в Германию, в Израиль». А врачи отвечали: «Мы не знаем, что у вас, куда мы вас повезем?», - вспомнил солист «Руки вверх».

А помогла звезде случайность: знакомый привез из-за границы экспериментальный аппарат.

- Я ходил весь в аккумуляторах два месяца, носил в руках эту штуку. Весь в проводах. И только она меня спасла, - выразил уверенность Жуков, однако, так и не уточнив, что это был за чудо-прибор. - Когда ты понимаешь, что на оплату лечения ты тратишь деньги, за которые угробил свое здоровье... прикольная да, история? Даешь сотни концертов в год, убиваешь свой организм, иммунитет сажаешь, а потом еще спрашиваешь: почему у меня все болит-то?

К счастью, сейчас артист уже почти полностью оправился от перенесенной болезни, однако, теперь с удвоенным вниманием относится к своему самочувствию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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