"Ай да Пушкин, ай да карантин": Солнце русской поэзии тоже работал на удаленке и времени зря не терял

Речь идет о знаменитой Болдинской осени 1830 года, когда Пушкин, оказавшись на карантине из-за эпидемии холеры, написал несколько десятков новых стихов, элегий, рассказов, эпиграмм, повестей, предисловий, комментариев, поэм, переводов, статей. Поэт в ту пору как с цепи сорвался. И к тому же пребывал в окрыленном состоянии, ибо накануне Наташа Гончарова, наконец, сказала ему «да» и согласилась выйти замуж. Александр ликовал от счастья. И готов был хоть «Войну и мир» срифмовать, если бы, конечно, этот роман был уже написан.

В итоге затворничество в Большом Болдино растянулось на три месяца. Уехать не было никакой возможности. Вспышка холеры унесла почти двести тысяч жизней. Торговлю в городах свернули. Банки закрыли. Император Николай Первый прибыл в Москву и, чтобы предотвратить панику и бунты, долгое время не покидал ее. За что получил респект и уважуху со стороны населения. А сам Пушкин, уже находясь на карантине, даже посвятил ему стихотворение «Герой», в котором говорится, что «он (император, - прим. авт) / не бранной смертью окружен, / нахмурясь ходит меж одрами / и хладно руку жмет чуме / и в погибающем уме / рождает бодрость…».

Но это лишь малое зернышко из того, что написал Пушкин в Нижегородской губернии. Раскочегарившись, поэт стал меньше спать и почти не выходил на улицу. Слуги судорожно затачивали гусиные перья, подносили бумагу и чернила. И даже волновались за здоровье хозяина.

По одной из версий, до приезда в Болдино 31-летний Александр сильно проигрался в карты и потому так много сочинял (чтобы расплатиться). Так или иначе, вдохновение не покидало поэта в течение всей осени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767753" frameborder="0"></iframe> Звезды учат правильно мыть руки.

И вот что ему удалось написать за этот период:

«Бесы («Мчатся тучи, вьются тучи»)

Элегия («Безумных лет угасшее веселье»)

Повесть «Гробовщик»

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о Медведихе

Повесть «Станционный смотритель»

Предисловие к Повестям Белкина «От Издателя»

Путешествие Онегина

Повесть «Барышня-крестьянка»

Последняя глава романа в стихах «Евгений Онегин»

Труд («Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний...»)

Ответ анониму

Царскосельская статуя

К переводу «Илиады»

«Румяный критик мой, насмешник толстопузый»

«Глухой глухого звал...»

Дорожные жалобы

Прощание

Паж, или Пятнадцатый год

«Я здесь, Инезилья»

«Пред испанкой благородной»

Поэма «Домик в Коломне»

Рифма

Отрок

Повесть «Выстрел»

Эпиграмма («Не то беда, Авдей Флюгарин...»)

Моя родословная

«Два чувства дивно близки нам...»;

«Когда порой воспоминанье...»

«Стамбул гяуры нынче славят...»

Заклинание

Сожжена X песнь Онегина

Повесть «Метель»

«Маленькие трагедии»: Скупой рыцарь

О критике

Статья «Об Альфреде Мюссе»

Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы

«В начале жизни школу помню я...»

Маленькие трагедии»: Моцарт И Сальери

Отрывок

Статья «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений»

Опровержения на критики и замечания на собственные сочинения

Заметка о поэме «Граф Нулин»

«Мы рождены, мой брат названный...»

Герой

Статья «О втором томе «Истории русского народа «Полевого»

История села Горюхина

«Маленькие трагедии»: Каменный гость

Отрывок («Не розу пафосскую...»)

Статья «Возражения критикам «Полтавы»

Статья «Баратынский»

«Маленькие трагедии»: Пир во время чумы

На перевод «Илиады»

Статья «О народной драме и о «Марфе Посаднице» М.П.Полевого

«Для берегов отчизны дальной...»

Из Barry Cornwall

Предисловие к «Евгению Онегину»Цыганы