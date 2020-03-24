"Ай да Пушкин, ай да карантин": Солнце русской поэзии тоже работал на удаленке и времени зря не терял
Речь идет о знаменитой Болдинской осени 1830 года, когда Пушкин, оказавшись на карантине из-за эпидемии холеры, написал несколько десятков новых стихов, элегий, рассказов, эпиграмм, повестей, предисловий, комментариев, поэм, переводов, статей. Поэт в ту пору как с цепи сорвался. И к тому же пребывал в окрыленном состоянии, ибо накануне Наташа Гончарова, наконец, сказала ему «да» и согласилась выйти замуж. Александр ликовал от счастья. И готов был хоть «Войну и мир» срифмовать, если бы, конечно, этот роман был уже написан.
В итоге затворничество в Большом Болдино растянулось на три месяца. Уехать не было никакой возможности. Вспышка холеры унесла почти двести тысяч жизней. Торговлю в городах свернули. Банки закрыли. Император Николай Первый прибыл в Москву и, чтобы предотвратить панику и бунты, долгое время не покидал ее. За что получил респект и уважуху со стороны населения. А сам Пушкин, уже находясь на карантине, даже посвятил ему стихотворение «Герой», в котором говорится, что «он (император, - прим. авт) / не бранной смертью окружен, / нахмурясь ходит меж одрами / и хладно руку жмет чуме / и в погибающем уме / рождает бодрость…».
Но это лишь малое зернышко из того, что написал Пушкин в Нижегородской губернии. Раскочегарившись, поэт стал меньше спать и почти не выходил на улицу. Слуги судорожно затачивали гусиные перья, подносили бумагу и чернила. И даже волновались за здоровье хозяина.
По одной из версий, до приезда в Болдино 31-летний Александр сильно проигрался в карты и потому так много сочинял (чтобы расплатиться). Так или иначе, вдохновение не покидало поэта в течение всей осени.
Звезды учат правильно мыть руки.
И вот что ему удалось написать за этот период:
«Бесы («Мчатся тучи, вьются тучи»)
Элегия («Безумных лет угасшее веселье»)
Повесть «Гробовщик»
Сказка о попе и о работнике его Балде
Сказка о Медведихе
Повесть «Станционный смотритель»
Предисловие к Повестям Белкина «От Издателя»
Путешествие Онегина
Повесть «Барышня-крестьянка»
Последняя глава романа в стихах «Евгений Онегин»
Труд («Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний...»)
Ответ анониму
Царскосельская статуя
К переводу «Илиады»
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый»
«Глухой глухого звал...»
Дорожные жалобы
Прощание
Паж, или Пятнадцатый год
«Я здесь, Инезилья»
«Пред испанкой благородной»
Поэма «Домик в Коломне»
Рифма
Отрок
Повесть «Выстрел»
Эпиграмма («Не то беда, Авдей Флюгарин...»)
Моя родословная
«Два чувства дивно близки нам...»;
«Когда порой воспоминанье...»
«Стамбул гяуры нынче славят...»
Заклинание
Сожжена X песнь Онегина
Повесть «Метель»
«Маленькие трагедии»: Скупой рыцарь
О критике
Статья «Об Альфреде Мюссе»
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы
«В начале жизни школу помню я...»
Маленькие трагедии»: Моцарт И Сальери
Отрывок
Статья «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений»
Опровержения на критики и замечания на собственные сочинения
Заметка о поэме «Граф Нулин»
«Мы рождены, мой брат названный...»
Герой
Статья «О втором томе «Истории русского народа «Полевого»
История села Горюхина
«Маленькие трагедии»: Каменный гость
Отрывок («Не розу пафосскую...»)
Статья «Возражения критикам «Полтавы»
Статья «Баратынский»
«Маленькие трагедии»: Пир во время чумы
На перевод «Илиады»
Статья «О народной драме и о «Марфе Посаднице» М.П.Полевого
«Для берегов отчизны дальной...»
Из Barry Cornwall
Предисловие к «Евгению Онегину»Цыганы
ИСТОЧНИК KP.RU
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